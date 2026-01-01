Ce a găsit FBI în garajul unui fost sportiv olimpic ajuns pe lista celor mai căutați oameni din lume

Bărbatul este acuzat că ar fi condus o amplă rețea de trafic de droguri. Foto: Profimedia Images

Poliția din Mexic a confiscat motociclete în valoare de 40 de milioane de dolari (30 de milioane de lire sterline) care i-ar aparține lui Ryan Wedding, fost snowboarder olimpic canadian. Acesta este acuzat că ar fi condus o amplă rețea de trafic de droguri, scrie BBC.

Vehiculele au fost descoperite în urma mai multor descinderi efectuate de autoritățile mexicane, potrivit unui comunicat FBI, în care se precizează că operațiunea a fost realizată cu sprijinul Royal Canadian Mounted Police (RCMP) și al Poliției din Los Angeles.

Este vorba despre mai multe motociclete care includ și modele rare de curse. Luna trecută, autoritățile au confiscat și un Mercedes CLK-GTR rar, din 2002, evaluat la aproximativ 13 milioane de dolari, despre care se spune că îi aparține lui Wedding, considerat că s-ar ascunde sub protecția cartelurilor mexicane de droguri.

Potrivit anchetatorilor, Ryan Wedding se numără printre cei mai mari traficanți de narcotice din America de Nord.

Patru proprietăți din Ciudad de México și din zonele învecinate au fost vizate de autorități. În total, au fost ridicate 62 de motociclete, majoritatea Ducati, conform fotografiilor publicate de FBI.

Printre alte bunuri confiscate se numără și tablouri de lux, opere de artă, droguri și două medalii olimpice de aur.

În acest moment însă, nu este clar cui aparțin medaliile. Wedding a concurat pentru Canada la Jocurile Olimpice din 2002 de la Salt Lake City, însă nu a câștigat nicio medalie. El s-a clasat pe locul 24 în proba masculină de slalom uriaș paralel.

„Cei mai căutați zece fugari”

Ryan Wedding se află pe lista celor „mai căutați zece fugari” a FBI, iar recompensa oferită pentru informații care să ducă la capturarea sa este de 15 milioane de dolari. Autoritățile americane l-au comparat cu alți baroni ai drogurilor celebri din America Latină, precum Pablo Escobar din Columbia și Joaquín „El Chapo” Guzmán din Mexic.

Printre poreclele sale se numără „El Jefe”, „Giant”, „Public Enemy”, „James Conrad King” și „Jesse King”, potrivit FBI.

Anchetatorii susțin că și-a pus pe picioare imperiul criminal după eliberarea dintr-o închisoare federală din SUA, în 2011, unde ispășise o pedeapsă pentru trafic de cocaină.

Autoritățile îl acuză că ar fi ordonat zeci de crime la nivel global, inclusiv în Statele Unite, Canada și America Latină.

De asemenea, în SUA este pus sub acuzare pentru intimidarea martorilor, spălare de bani și trafic de droguri.