După gardul cu Belarus, Letonia a terminat și unul de 280 de km care o separă de Rusia. Cum își securizează frontierele țările baltice

Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi. FOTO. Profimedia Images

Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro. Letonia a construit deja un gard de 145 de kilometri de-a lungul graniței sale cu Belarus. Lituania și Estonia construiesc, de asemenea, bariere de-a lungul granițelor cu Rusia, invocând preocupări legate de securitate, scrie The Moscow Times.

Potrivit postului de televiziune leton LRT, construcţia acestei bariere la frontieră a fost finalizată marţi, acesta fiind unul dintre "cele mai importante proiecte de infrastructură pentru securitatea naţională", conform Ministerului de Interne al ţării baltice.



Circa şase companii au lucrat la instalarea acestei noi bariere fizice cu Rusia, menită, printre altele, să îmbunătăţească controlul la frontieră.



Proiectul a avut un buget de 166 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte 20 de milioane de euro anul viitor, destinate îndeosebi patrulelor pentru infrastructură şi tehnologiilor de supraveghere.



Ministrul de Interne, Rihards Kozlovskis, a declarat că Letonia instalează acum echipamente de supraveghere și monitorizare de înaltă tehnologie de-a lungul frontierei pentru a crea ceea ce a descris ca un „sistem modern de protecție a frontierelor” la frontiera estică a Uniunii Europene.

Ministrul de finanțe, Arvils Ašeradens, a declarat că finalizarea gardului și a infrastructurii de sprijin va consolida capacitățile operaționale ale serviciului de grăniceri al Letoniei.

Letonia a construit deja un gard de 145 de kilometri de-a lungul graniței sale cu Belarus.

Letonia, alături de statele baltice Lituania şi Estonia, Polonia şi celelalte naţiuni din Europa de Est, a solicitat Uniunii Europene (UE), la un summit de la Helsinki, pe 16 decembrie, să prioritizeze proiectele pentru apărarea comună, într-un context geopolitic marcat de comportamentul ostil al Rusiei.

Lituania și Estonia construiesc, de asemenea, bariere de-a lungul granițelor cu Rusia, invocând preocupări de securitate.

Finlanda își construiește propriul gard la granița cu Rusia, alocând 143 de milioane de dolari pentru acest proiect și intenționând să securizeze până la 260 de kilometri din frontiera sa de sud-est. Helsinki a anunțat, de asemenea, planuri de construire a unor fortificații suplimentare, inclusiv buncăre și adăposturi concepute pentru a rezista atacurilor directe de artilerie sau rachete.

Polonia a finalizat un sistem de protecție electronică de-a lungul graniței sale cu Kaliningrad. Sistemul, în valoare de 84 de milioane de dolari, se întinde de-a lungul a 199 de kilometri de frontieră terestră.