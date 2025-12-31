Generația Z nu își permite acum o casă, dar în 10 ani va acumula 36 de trilioane de dolari și va ajunge cea mai bogată generație

Aproximativ 84 de trilioane de dolari sunt așteptate să fie transferate de la seniori și baby boomers către Generația X, millennials și Generația Z până în 2045. Foto: Getty Images

Generația Z trăiește de la un salariu la altul, cheltuie o proporție ridicată din banii pe care îi are la dispoziție pe chirii foarte mari și mici luxuri, însă în doar un deceniu, ei vor deveni cea mai puternică forță economică, scrie Revista Fortune. Până în 2030, această generație va acumula o avere care va ajunge la 36 de trilioane de dolari și va da tonul economiei. Gusturile lor vor modela ce afaceri vor prospera în 2035.

În urmă cu doar doi ani, Generația Z acumulase venituri de 9 trilioane de dolari, dar până în 2030 se estimează că vor ajunge la 36 de trilioane de dolari. Iar până în 2040, această sumă va crește la 74 de trilioane de dolari.

Un raport Bank of America din 2025 arată că acest lucru îi va transforma în cea mai bogată, și cea mai numeroasă, generație până în 2035, întrucât Generația Z este așteptată să ajungă la 30% din populația globală în următorul deceniu.

Dominația economică prognozată a Generației Z poate părea foarte îndepărtată de situația lor economică actuală. Însă ar putea exista o lumină la capătul tunelului, pe măsură ce urcă pe scara corporativă și intră în posesia moștenirilor familiale.

Problemele economice actuale ale Generației Z: fără case și fără copii

Mulți tineri sunt la limită din punct de vedere financiar, ieșind de pe băncile facultății și intrând pe o piață a muncii nesigură. Membrii Generației Z sunt nevoiți să refuze oportunități de angajare pentru că nu își permit costurile cu naveta.

Își răsfață animalele de companie în loc să aibă copii, care au devenit prea scump de crescut, și renunță la visul de a cumpăra o locuință, cu excepția cazului în care o primesc moștenire.

Generația Z se confruntă și cu dificultăți în a-și păstra locurile de muncă. Gospodăriile tinere care primesc ajutor de șomaj au crescut cu 32% de la un an la altul în februarie, potrivit raportului.

Dar acest lucru nu se întâmplă din lipsă de efort, în ciuda criticilor. Raportul arată că membrii Generației Z sunt „supraeducați și subangajați”, iar, într-o piață dificilă a locurilor de muncă pentru profesiile de birou, șomajul în rândul noilor intrați a crescut cu peste 9% față de anul anterior, în februarie. Acest lucru îi determină pe tinerii din Generația Z să accepte joburi pentru care sunt supracalificați sau care nu li se potrivesc, ceea ce poate avea consecințe pe termen lung asupra carierei.

Totuși, în doar 10 ani, situația s-ar putea schimba radical. Raportul Bank of America menționează că creșterea salariilor pentru Generația Z a fost de 8% de la un an la altul în februarie. O parte din această creștere se datorează faptului că generația intră, în sfârșit, pe piața muncii cu normă întreagă, ceea ce duce la salarii mai mari.

Însă cel mai important factor care contribuie la îmbunătățirea situației lor financiare este Marea Transferare a Averii, care se așteaptă să ajungă în conturile bancare ale Generației Z în anii următori.

Marea transferare a averii în buzunarele Generației Z

Cu sorții împotriva lor, cea mai bună speranță a Generației Z de a trăi confortabil este să moștenească avere.

Aproximativ 84 de trilioane de dolari sunt așteptate să fie transferate de la seniori și baby boomers către Generația X, millennials și Generația Z până în 2045, potrivit unui raport din 2021 al Cerulli Associates. Cea mai mare parte a banilor va ajunge la Generația X și la millennials, însă 38% dintre membrii Generației Z se așteaptă totuși să primească o moștenire, potrivit unui sondaj separat.

Partea Generației Z din această comoară, alături de creșterile salariale semnificative, va duce la o expansiune masivă a puterii lor economice. Chiar și în prezent, tânăra generație este o forță de luat în seamă. Au obiceiuri de cheltuire discreționară mai ridicate decât alte generații, iar cheltuielile lor globale sunt estimate să ajungă la 12,6 trilioane de dolari până în 2030, comparativ cu 2,7 trilioane în 2024.

Creșterea cheltuielilor pe gospodărie a fost, de asemenea, mai puternică decât cea a populației generale, incluzând atât cheltuielile de necesitate, cât și pe cele discreționare, potrivit raportului.

Există mai multe motive pentru care Generația Z cheltuiește atât de mult din bani: investesc sume mari în chirii ridicate și costuri educaționale; practică „doom spending” (cheltuieli impulsive pe produse esențiale și mici luxuri), în loc să economisească pentru investiții mai mari care par de neatins; și încearcă să scape de datoriile mari de pe cardurile de credit și din împrumuturile pentru studii.

Însă companiile ar trebui să fie atente: odată ce membrii Generației Z vor avea bani de cheltuit, ei vor sta la volanul economiei.

„Este probabil să fie una dintre cele mai disruptive generații pentru economii, piețe și sisteme sociale”, afirmă raportul Bank of America. „Fie că este vorba despre schimbarea dietelor, reducerea consumului de alcool sau despre economisire și locuire, Generația Z va redefini ce înseamnă să fii consumator în SUA.”

Firmele încep deja să le observe preferințele: lux, comerț electronic, wellness și frumusețe, precum și animale de companie. Generația Z este, de asemenea, profund implicată în fintech, noile media, gaming și marile companii tech, potrivit raportului Bank of America. Gusturile lor vor modela ce afaceri vor prospera în 2035.