Generația Z și milenialii îşi caută refugiu pe „insule analogice”. Cum au reînviat discurile de vinil şi tricotatul

Aceștia renunță la dispozitivele electronice pentru a picta, colora, tricota sau a juca jocuri de societate. Foto: Getty Images

Tot mai mulți membrii ai generației Z și ai millenialilor aleg să se îndrepte spre așa numitele ”insule analogice”, în timp ce tehnologia distrage atenția, polarizează și automatizează tot mai multe aspecte ale vieții cotidiene. Ei caută refugiu în activități analogice, într-o „mare digitală” dominată de ecrane și algoritmi, scrie Fortune.

Mai exact, aceștia renunță la dispozitivele electronice pentru a picta, colora, tricota sau a juca jocuri de societate. Alții își rezervă timp pentru a trimite felicitări scrise de mână, conduc mașini cu transmisie manuală sau aleg să asculte muzică pe discuri de vinil, un format considerat aproape dispărut încă de acum două decenii.

Potrivit lui Martin Bispels, fost director executiv QVC și fondator al companiei Retroactv, care comercializează produse muzicale din anii ’60 și ’70, aceste refugii analogice oferă generațiilor născute între 1946 și 1980 o evadare nostalgică dintr-o perioadă marcată de instabilitate. „Trecutul oferă confort, este ceva cunoscut. Îl poți defini ușor pentru că ți-l poți aminti așa cum dorești”, spune Bispels.

Însă nu doar generațiile mai în vârstă au această atracție pentru analog, ci și millennialii și membrii generației Z, născuți între 1981 și 2012, care cresc într-o cultură digitală ce oferă informație și divertisment instant și lasă prea puțin loc experiențelor fizice și personale. Pamela Paul, autoarea volumului „100 Things We’ve Lost To The Internet”, afirmă că tot mai mulți tineri caută activități mai tactile și mai deliberate, care nu se pierd în efemerul online. „Tinerii resimt o nostalgie aparte pentru lucruri concrete, pentru că o mare parte din viața lor nu este tangibilă”, explică ea.

Un exemplu este revenirea la obiceiul trimiterii de felicitări. Deși mesajele digitale sunt rapide și ieftine, tradiția supraviețuiește prin inițiative precum grupul de Facebook „Random Acts of Cardness”, creat de Megan Evans în urmă cu un deceniu. Grupul are nu mai puțin de 15.000 de membri care trimit lunar sute de felicitări pentru aniversări sau alte evenimente importante.

Totodată, și condusul mașinilor cu transmisie manuală a devenit un simbol al rezistenței față de automatizare. În Statele Unite, mai puțin de 1% dintre mașinile noi sunt echipate cu cutie manuală, față de 35% în 1980. Cu toate acestea, tineri precum frații Prabh și Divjeev Sohi, studenți în Silicon Valley, aleg în mod conștient să conducă astfel de vehicule. „Ești mult mai prezent când conduci o mașină cu schimbător manual. Înțelegi mașina și ești atent la fiecare mișcare”, explică Divjeev.

Un alt exemplu ar fi revenirea spectaculoasă a vinilului. După ce vânzările au atins un minim istoric în 2006, cu doar 900.000 de albume vândute, formatul a cunoscut o relansare puternică. În ultimii doi ani, vânzările de vinil au ajuns la aproximativ 43 de milioane de unități anual. Nu doar generațiile mai în vârstă contribuie la acest fenomen, ci și tinerii, atrași de sunetul mai bogat și de experiența completă a ascultării unui album.

Pamela Paul consideră că această revenire la activități analogice ar putea marca începutul unei schimbări mai ample. „O întoarcere la umanitate ar putea deveni tema unei noi cărți”, spune ea.