Români blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului din Iran. Ce pot face și de ce asigurarea storno nu acoperă războiul

Escaladarea conflictului din Iran a blocat spații aeriene, a închis rute comerciale și a prins mii de oameni în tranzit. Printre ei, și români. Unii sunt turiști, alții pelerini, alții oameni aflați în vacanțe organizate sau călătorii individuale.

În paralel cu eforturile diplomatice, agențiile de turism încearcă să gestioneze situațiile punctuale. Rareș Lațcu, care conduce o agenție de turism, explică ce pot face turiștii români care vor să ajungă acasă. Mai precis, care este diferența între a pleca într-o călătorie ”pe cont propriu” și a alege varianta unei plecări cu ajutorul unei agenții de turism, care oferă consultanță și solții în situații de criză.

„Fiecare caz este particular, nu există unul asemănător cu celălalt. Pe scurt, noi suntem aici să apelăm la buna colaborare cu toți colaboratorii noștri – companii aeriene, hotelieri și intermediari – ca să găsim soluții. Rolul nostru în acest moment, și de vineri, când a început nebunia, este să găsim soluții, să propunem soluții pe care le dezvoltăm împreună cu partenerii noștri. Prin intermediul companiilor aeriene reușim să facem refund total la biletele de avion. Dacă nu se mai poate călători, fie returnăm banii, fie, dacă pasagerii sunt de acord, putem reruta vacanța sau reprograma vacanța lor. Iar când vine vorba de hotelieri, aici e din nou mai sensibil subiectul. Unii hotelieri sunt de acord să reprogrameze vacanța, alții nu sunt de acord să reprogrameze datele de călătorie, dar există posibilitatea. Poate, nu știu, penalizează prima noapte și restul se face refund”, a declarat, pentru Antena3.ro, Rareș Lațcu, reprezentantul agenției de turism Aerocenter.

Totodată, acesta mai subliniază că, în situații de criză, responsabilitatea individuală devine esențială.

„Există o interpretare ușor eronată. Toată lumea așteaptă ca altcineva să salveze situația. De multe ori, când ești turist, trebuie să-ți mai și asumi anumite lucruri. Nimeni nu este de vină că a început un război și, de multe ori, când călătorești, trebuie să-ți asumi anumite lucruri. Adică, dacă e nevoie să prelungești câteva zile șederea la destinație. Oarecum, în primul și în primul rând, trebuie să te bazezi pe tine, pe forțele tale proprii. Și aici mă refer la forțele materiale”, explică reprezentantul agenției de turism.

Asigurarea storno nu acoperă războiul

Un alt aspect care i-a surprins pe mulți turiști este legat de asigurarea storno. Mulți au crezut că aceasta îi protejează în orice situație. Nu este așa.

„Asiguratorii, cel puțin cei cu care lucrăm noi – și probabil și alții – merg pe același principiu, când vine vorba de o asigurare storno, nu acoperă în caz de forță majoră, indiferent că vorbim despre calamități, dezastre naturale, război. Nu este acoperită clauza”, mai spune Rareș Lațcu.

Asigurarea intervine doar în situații strict prevăzute: „în caz de deces, rude de gradul întâi, citații la tribunal, îmbolnăvire. Cam astea sunt clauzele acoperite de o asigurare storno.”

În final, Rareș Lațcu spune că soluțiile există.

„Soluții se vor găsi până la urmă. E nevoie de înțelegere și de răbdare. Ținând cont că și noi suntem băgați în priză non-stop, de vineri, în continuu, minuni nu putem face, dar putem să-i asigurăm pe toți turiștiii noștri că suntem alături de ei. Și, fiind vorba de o echipă de oameni, cu siguranță se găsesc soluții. Uneori sunt compromisuri care trebuie acceptate sau trebuie apelat la ele”, mai spune acesta.

Până acum, 307 persoane au fost deja repatriate, potrivit Ministerului Afacerilor Externe, iar aproximativ 3.000 de români solicită sprijin pentru revenirea în țară. În total, autoritățile estimează că în regiune se află între 15.000 și 16.000 de cetățeni români.

În aceste condiții, repatrierea se face fragmentat, în funcție de rutele disponibile și de posibilitatea tranzitului terestru, cum a fost cazul celor care au trecut din Israel în Egipt, prin punctul de frontieră Taba.