VIDEO - O cafea costă 58 $ la cea mai periculoasă cafenea din lume. Oamenii stau agățați de stâncă, la 70 metri deasupra mării

O cafea costă 58 $ la cea mai periculoasă cafenea din lume FOTO: Weibo

Cultura cafelei a atins un alt nivel (la propriu) în Fujian, China, unde o cafenea le propune clienților o experiență unică: să savureze băutura agăți de marginea unei stânci, la mare înălțime, deasupra mării.

Cafeneaua Gushi Cliff se află pe o stâncă de coastă lângă Fuzhou, unde clienții stau pe o bancă fixată în rocă, cocoțată la aproximativ 70 de metri deasupra mării. Se ajunge acolo pe un traseu de via ferrata cu trepte metalice și frânghii de siguranță, cu un ghid care coordonează traseul. Rezervarea se face din timp, iar accesul nu se face la liber, ci doar cu ghidul deja menționat, spune Vice.

Deschisă din 2004, cafeneaua de pe stâncă a devenit virală în ultima perioadă, după ce mai multe clipuri filmate în această locație spectaculoasă au început să circule pe rețelele sociale. Confruntat cu un interes masiv din partea turiștilor, fondatorul Cliff Coffee a subliniat că cei care vor să ajungă aici trebuie să-și facă cu mult timp înainte rezervarea, având în vedere că nu e vorba doar de numărul de locuri disponibile, ci și de supravegherea personalului pe traseu.

O cafea la Gushi Cliff Coffee costă 398 de yuani, adică 58 de dolari, sumă care poate părea cam piperată, chiar și pentru o cafea premium, însă proprietarul locației a explicat că prețul include asigurarea obligatorie, închirierea echipamentului profesional și instructorii însoțitori. Dar nu există limită de timp pentru ședere: odată ajuns pe platformele care alcătuiesc cafeneaua, poți rămâne cât dorești.

Descrisă drept un coșmar pentru iubitorii de cafea care suferă de rău de înălțime, Gushi Cliff Coffee atrage tot mai mulți amatorii de adrenalină din întreaga Chină și nu numai.