Cum a devenit un oraș din Bulgaria raiul nomazilor digitali. Soluția care a atras ca un magnet oameni din toată lumea

Bansko este poate cea mai renumită stațiune de schi din Bulgaria, aflată la doar câteva ore distanță de România FOTO: Getty Images

O comunitate cosmopolită de nomazi digitali a fost atrasă la Bansko, în Bulgaria, de spațiile de co-working, restaurantele de top și de stilul de viață activ. Bansko este poate cea mai renumită stațiune de schi din Bulgaria, aflată la doar câteva ore distanță de România și, de altfel, extrem de populară în rândul românilor.

Schimbările climatice pot amenința valoarea pârtiilor de schi de top din Bansko, însă stațiunea bulgară a găsit o soluție pentru a-și stimula economia în toate anotimpurile, atrăgând o comunitate cosmopolită de nomazi digitali, potrivit Euronews.

În ultimii ani, în oraș au apărut trei centre care oferă sute de spații de co-working pentru cei care lucrează online, susținute de o conexiune rapidă la internet și de o infrastructură îmbunătățită.

„Am citit că acesta era cel mai bun loc pentru a începe ca nomad digital”, spune Oscar Train, un danez de 25 de ani care, din 2021, lucrează de la distanță din Bansko aproximativ șase luni pe an. „Am venit aici ca să învăț cum să fac asta și să cunosc oameni cu aceleași interese”, a adăugat el. „Ai oameni din toată lumea, cu diverse tipur de activități”.

Train, care a crescut în Marea Britanie și lucrează pentru o companie de asigurări de acolo, plătește aici aproximativ 15% impozit, inclusiv contribuțiile sociale. Dacă ar fi rămas în Regatul Unit, spune el, ar fi plătit 45%, fără contribuții sociale incluse.

Principala atracție pentru el este însă stilul de viață. Iarna, datorită în parte diferenței de fus orar de o oră față de Londra, își începe ziua cu două ore de schi pe cei 75 de kilometri de pârtii din Bansko, care au găzduit curse de Cupă Mondială. Apoi își scutură zăpada și începe munca.

Și vara se bucură de un calendar cultural care include evenimente special concepute pentru oameni ca el, cum ar fi festivalul de o săptămână Nomad Fest, care celebrează „stilul de viață la distanță” prin activități organizate de comunitate și sesiuni de networking.

Impact economic „semnificativ”

Bansko este situat printre vârfurile carstice ale munților Pirin. Dacă îți ridici privirea din ecranul calculatorului, poți vedea Vârful Vihren, care domină orașul cu cei aproape 3.000 de metri altitudine.

Orașul, cu 10.000 de locuitori, este înconjurat de izvoare termale și se află la doar două ore de mers cu mașina de capitala Sofia și la două ore și jumătate de coasta Greciei.

Pe lângă spațiile de co-working relativ noi, au apărut și restaurante de top și cafenele elegante printre casele de piatră și străzile pietruite ale stațiunii. De asemenea, este în construcție o pistă pentru biciclete.

Primarul din Bansko, Stoycho Banenski, nu a putut oferi un număr exact al străinilor care s-au mutat în oraș, însă impactul lor economic este „semnificativ”, a spus el, mai ales în condițiile în care schimbările climatice subminează tot mai mult sporturile de iarnă.

Turismul a ajutat economia locală să își revină puternic după închiderea din timpul pandemiei de Covid, potrivit unui raport din februarie al think tank-ului Institute of Market Economics, cu sediul la Sofia. Sosirea străinilor a contribuit, de asemenea, la atenuarea fluctuațiilor sezoniere ale veniturilor.

„Dar poate cel mai important lucru este schimbarea pe care o aduc”, a spus Banenski, salvamontist de profesie. „Este extrem de important ca oameni din toată lumea să trăiască aici și să putem face schimb de idei, opinii și perspective diferite asupra lumii”.

„Orașul a devenit internațional”

Mulți dintre cei care au venit inițial la Bansko ca turiști s-au stabilit ulterior aici. Astăzi, sute de familii din întreaga lume locuiesc în oraș.

Cuplul de francezi Anne Dupal, 47 de ani, și Christian Rudnicki, 53 de ani, ambii foști designeri grafici, au deschis o microbrutărie după ce s-au mutat la Bansko, la începutul anului 2022.

Dupal spune că Bansko s-a schimbat față de cum l-au găsit la prima lor sosire: „Lumini stridente, ca la un club de sex, muzică techno, oameni care te agățau să intri în restaurante”.

Astăzi, Rudnicki apreciază spiritul comunitar al orașului. „Este minunat ca bunica din vecini să vină să-mi aducă roșii sau ierburi aromatice și apoi să întâlnesc o familie indoneziană la brutărie”, spune el.

Dezavantajul este creșterea costului vieții, care a afectat și prețurile locuințelor.

„Există un proces de gentrificare care este legat, din păcate cred, de oameni ca noi, dar și de mulți bulgari care părăsesc marile orașe”, a spus Dupal.

Unii localnici însă se bucură de infrastructura îmbunătățită și de atmosfera vibrantă.

„Orașul s-a schimbat, a devenit internațional”, a spus Nikola Kalistrin, 29 de ani, schior născut și stabilit în Bansko. „Tinerii beneficiază de acest lucru”.

Cum să devii nomad digital în Bulgaria

Pe lângă faptul că este o bază excelentă pentru a călători prin Europa, Bulgaria este bine poziționată pentru a primi comunitatea celor care lucrează de pe laptop. Introdus în decembrie 2025, programul Bulgariei pentru nomazi digitali este deschis cetățenilor din afara UE, SEE și Elveției care doresc să locuiască în țară în timp ce lucrează de la distanță pentru angajatori sau clienți din afara Bulgariei.

Solicitanții trebuie să se încadreze într-una dintre trei categorii: angajați la distanță ai unor companii înregistrate în afara UE, SEE și Elveției; proprietari de afaceri sau acționari care dețin cel puțin 25% dintr-o companie înregistrată în străinătate; sau freelanceri ori profesioniști independenți care au furnizat servicii clienților non-bulgari timp de cel puțin un an înainte de depunerea cererii.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să demonstreze că dispun de mijloace financiare suficiente. Pragul de venit este stabilit la de 50 de ori salariul minim lunar din Bulgaria. Cu salariul minim în prezent la 620 de euro pe lună, acest lucru echivalează cu un venit anual necesar de aproximativ 31.000 de euro. Pe lângă îndeplinirea cerinței de venit, solicitanții trebuie să demonstreze că veniturile lor provin din surse din afara Bulgariei.

Cum să aplici pentru programul Bulgariei pentru nomazi digitali

Procesul de aplicare implică două etape. Mai întâi, solicitanții trebuie să obțină o viză de lungă ședere tip D de la o ambasadă sau un consulat bulgar din țara lor de reședință. Procesarea durează, de obicei, între patru și opt săptămâni. Această viză permite intrarea în Bulgaria în scopul solicitării rezidenței pe termen lung.

După sosirea în Bulgaria, solicitanții trebuie să aplice pentru un permis de ședere pentru nomazi digitali la autoritățile locale de migrație, de regulă în termen de 14 zile de la intrare. Documentele necesare includ, în general: dovada cazării în Bulgaria (contract de închiriere, rezervare la hotel sau dovada proprietății); dovada unui venit care îndeplinește pragul minim; asigurare medicală valabilă în Bulgaria; certificat de cazier judiciar din țara de reședință a solicitantului; și traduceri oficiale în limba bulgară ale documentelor străine, apostilate acolo unde este necesar.

Permisul de ședere este acordat, de regulă, pentru un an, cu posibilitatea de reînnoire dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile de eligibilitate.