Cel mai adânc hotel din Europa. Turiștii coboară 419 metri pentru o noapte sub pământ. La polul opus, cazare la peste 3.000 de metri

Este nevoie de condiție fizică bună și de o vârstă minimă de 14 ani pentru a participa la experiența organizată de Go Below Underground Adventures. Foto: Profimedia Images

Unul se află la 419 metri sub nivelul solului, celălalt la 3.212 metri deasupra mării. Deep Sleep Hotel din Țara Galilor și Glacier Hotel Grawand din Tirolul de Sud dețin recordurile pentru cea mai joasă, respectiv cea mai înaltă unitate de cazare din Europa. Experiențele oferite oaspeților sunt însă complet diferite, potrivit travelnews.ch.

419 metri sub pământ

La Deep Sleep Hotel, deschis în 2023 în Țara Galilor, somnul „adânc” capătă un sens literal. Este considerat cel mai adânc hotel din Europa, posibil chiar din lume. Nu este însă un hotel clasic, ci mai degrabă o experiență de aventură, amenajată într-o fostă mină de ardezie.

Unitatea se află în vechea mină Cwmorthin, din Snowdonia National Park, iar accesul nu este deloc simplu. Cei cel mult zece oaspeți trebuie să parcurgă aproximativ 45 de minute pe jos, coborând scări și galerii subterane, uneori abrupte. Este nevoie de condiție fizică bună și de o vârstă minimă de 14 ani pentru a participa la experiența organizată de Go Below Underground Adventures.

Temperatura este constantă pe tot parcursul anului, în jur de opt grade Celsius, indiferent de sezon.

Cazarea are loc o dată pe săptămână, sâmbăta după-amiaza, sub îndrumarea unui ghid. La capătul traseului, oaspeții găsesc patru căsuțe din lemn, decorate cu lumini discrete și dotate cu paturi pregătite, amplasate într-o cavernă. Există și o cameră specială, „Grotto Room”, amenajată direct în stâncă, cu pat dublu și un plus de intimitate, contra unui cost suplimentar.

Condițiile sunt însă simple: o singură toaletă ecologică, fără apă curentă și fără standarde hoteliere obișnuite. Mesele se iau împreună, la mese de tip picnic, iar accentul cade pe experiența în sine și pe somnul petrecut în subteran.

Chiar dacă în anumite zone există semnal la telefon, ieșirea și lumina zilei rămân la mare distanță. Nu există scurtături sau ieșiri de urgență rapide. Pentru unii, acest detaliu face parte din farmecul unei experiențe „o dată în viață”. Pentru cei claustrofobi, poate fi un motiv de ezitare.

O noapte la 3.212 metri

La polul opus se află Glacier Hotel Grawand, situat deasupra localității Kurzras, în Tirolul de Sud. Aici, lumina și panorama sunt principalele atracții. Camerele, restaurantul și terasa oferă vedere spre Alpii Ötztal și către 126 de vârfuri ce depășesc 3.000 de metri.

Hotelul se află la 3.212 metri altitudine, fiind cea mai înaltă unitate hotelieră din Europa unde turiștii pot înnopta în condiții clasice de confort. Aerul rarefiat poate pune probleme persoanelor cu afecțiuni respiratorii, motiv pentru care este recomandată aclimatizarea prealabilă.

Spre deosebire de experiența subterană din Țara Galilor, aici confortul este de trei stele. Accesul se face ușor cu telecabina Schnalstal, iar hotelul este amplasat chiar lângă stația superioară. În fața clădirii se întinde domeniul schiabil Alpin Arena Schnals, cu 27 de kilometri de pârtii.

Dimineața, oaspeții pot fi primii pe pârtia proaspăt amenajată, iar după-amiaza îi așteaptă zona de wellness, cu saună, baie de aburi și cabină cu infraroșu. Seara, restaurantul panoramic propune meniuri cu mai multe feluri, servite la masă.

Pentru cei care caută un plus de adrenalină, în apropiere se află vârful Iceman Ötzi Peak, la 3.251 metri, de unde se poate vedea zona în care, în 1991, a fost descoperită mumia preistorică Ötzi, veche de peste 5.000 de ani.

Hotelul este deschis pentru cazare din septembrie până la începutul lunii mai. Vara, turiștii pot urca pentru masă și priveliște, însă trebuie să coboare în aceeași zi.