O femeie s-a mutat în Italia fără să o viziteze înainte. După 8 luni, spune cum a luat decizia și dacă a fost o idee bună

Katie Carson s-a mutat în Florența în iunie 2025, fără să viziteze Italia înainte FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Când Katie Carson a coborât din tren în Florence, în mijlocul unei călduri sufocante de vară, primul gând a fost că poate a făcut o greșeală. Aerul fierbinte părea aproape ostil, iar orașul în care tocmai ajunsese urma să devină „acasă”, deși era pentru prima dată când pășea în Italia.

Cu toate acestea, Katie luase deja decizia: pleca din Statele Unite și își începea viața în Europa. Ea și-a spus povestea pentru Business Insider.

Visul de a trăi pe continentul european o însoțea încă din timpul semestrului petrecut la studii în străinătate, în facultate. Ani mai târziu, s-a trezit transpirată, copleșită de nou și îndreptându-se spre un apartament pe care îl văzuse doar prin apeluri video pe WhatsApp.

Deși regulile nescrise spun că ar trebui să vizitezi un loc înainte să te muți acolo, Katie a ales o altă cale. Pentru multe femei singure, fără buget sau timp pentru mai multe călătorii de prospectare, ideea de a „testa terenul” poate deveni paralizantă. În cazul ei, decizia curajoasă s-a dovedit a fi una inspirată.

La opt luni de la mutare, Katie Carson spune că este pe deplin adaptată în Florența, alături de câinele ei de 27 de kilograme, Archie, un metis pitbull-labrador-boxer.

O decizie bazată pe cercetare minuțioasă

Procesul nu a fost deloc impulsiv. În ianuarie, Katie a început să analizeze opțiunile în mod sistematic. A creat un tabel amplu în care a comparat cerințele de viză, regulile privind importul animalelor de companie - „Archie nu este negociabil”, spune ea - și costurile de trai din mai multe țări.

Deși nu vizitase niciodată Italia, țara a câștigat detașat din punct de vedere logistic. Viza pentru nomazi digitali părea accesibilă, restricțiile pentru câini erau minime, iar pragul de venit impus de autorități putea fi atins prin activitatea ei freelance.

Următorul pas a fost alegerea orașului - o decizie mai complexă decât alegerea țării.

Katie și-a creat un GPT personalizat pentru a organiza și sintetiza informațiile pe care, după cum recunoaște, „creierul meu cu ADHD nu le putea structura singur”. A analizat costul vieții în diferite orașe italiene, nivelul de siguranță și atmosfera generală.

A folosit Google Street View pentru a explora virtual cartiere, pentru a verifica spațiile verzi potrivite pentru Archie și pentru a „vizita” apartamente. A urmărit documentare și emisiuni de călătorie și a cerut opinii prietenilor care mai fuseseră în Italia.

În cele din urmă, și-a restrâns opțiunile la regiunea Toscana, situată central în peninsulă, deci un punct ideal pentru a explora țara. A exclus orașe mai mici, precum Montepulciano, considerând că ar fi fost prea dependente de orașe mari pentru conexiuni de transport.

Florența a rămas în top. Dincolo de argumentele practice, Katie a consultat chiar și harta sa de astrocartografie, care indica orașul drept un loc favorabil pentru carieră, creativitate și odihnă.

„Logica spunea Italia. Stelele spuneau Florența. Iar inima mea spusese Florența încă de la început”, mărturisește ea.

Orașul i s-a părut echilibrul perfect: suficient de mare pentru o viață socială activă, dar suficient de compact încât să poată fi străbătut pe jos. În plus, faptul că mulți oameni de aici vorbesc limba engleză a părut un avantaj în perioada de adaptare.

Adaptarea: între epuizare și revelație

Mutarea propriu-zisă nu a fost lipsită de provocări. Trecerea de la zona rurală din Tennessee la o stradă aglomerată din Florența, cu tramvaiul trecând prin fața locuinței, a fost copleșitoare atât pentru Katie, cât și pentru Archie.

În plus, mutarea în luna iunie s-a dovedit dificilă. Temperaturile ridicate au făcut aproape imposibile ieșirile zilnice timp de câteva săptămâni. Fiecare drum și fiecare interacțiune implicau un efort mental suplimentar, mai ales într-o limbă pe care încă o învață.

Cu toate acestea, după câteva luni, ritmul orașului a început să i se potrivească.

Katie spune că viața în Florența este mai lentă și mai puțin dominată de cultura productivității constante cu care era obișnuită în SUA. A descoperit și un puternic sentiment de comunitate, pe care îl căutase mult timp.

Archie a devenit rapid o mică vedetă de cartier. Angajatele cafenelei de la parter îi știau numele din prima zi, iar proprietarul pubului din colț - locul unde Katie și-a făcut primul prieten italian - l-a primit cu brațele deschise.

„Chiar dacă nu toți îmi știau numele, știau cine sunt și aveau grijă de mine”, spune ea.

O alegere neconvențională, fără regrete

Privind în urmă, Katie Carson afirmă că singurul regret este momentul ales pentru mutare - în plină vară. În rest, decizia de a se muta într-un oraș nevizitat anterior nu i se mai pare deloc imprudentă.

Ea subliniază însă că o astfel de abordare nu este pentru toată lumea. Nu este potrivită pentru cei care au nevoie de certitudine absolută înainte de a face o schimbare majoră sau pentru cei care preferă stabilitatea în detrimentul riscului.

În schimb, poate funcționa pentru persoanele hotărâte, care au făcut o cercetare temeinică și au încredere în propriile decizii, mai ales pentru cei care nu își permit mai multe călătorii de explorare.

Katie și-a bazat alegerea pe tabele, inteligență artificială, explorări virtuale și chiar astrologie. Astăzi, stă într-un oraș pe care nu îl vizitase niciodată înainte de mutare și spune că nu s-a simțit niciodată mai „acasă”.