Secretul biletelor de avion ieftine. Ora la care sistemele companiilor aeriene se resetează și poți găsi cele mai bune oferte

Specialiștii în turism recomandă celor care își planifică o călătorie să își programeze rezervările pentru vacanța de vară la o oră neobișnuită: în jurul orei 4 dimineața. Deși pare o idee ciudată, experții spun că acest moment al zilei ar putea aduce economii importante, scrie Express.

Mulți călători sunt atenți la ziua din săptămână în care își cumpără biletele de avion. Totuși, specialiștii spun că ora exactă la care faci rezervarea poate influența prețul chiar mai mult decât ziua.

Potrivit unor analize, intervalul 9:00 – 10:00 dimineața este cel mai scump moment pentru a rezerva zboruri. În acest interval, cererea crește brusc deoarece mulți oameni încep să caute oferte de vacanță în timp ce își beau cafeaua de dimineață.

De ce este mai ieftin dimineața devreme

Jamie Fraser, expert în turism la compania Wild Packs, spune că cel mai bun moment pentru a rezerva bilete de avion este între 4:00 și 5:00 dimineața.

În acel interval, mult mai puțini oameni caută zboruri, iar sistemele automate de stabilire a prețurilor ale companiilor aeriene sunt practic „resetate” după noapte. Din acest motiv, tarifele pot fi mai mici decât în orele aglomerate ale dimineții.

De ce să eviți dimineața

Mulți călători încep să caute zboruri imediat ce ajung la serviciu, ceea ce provoacă o creștere rapidă a cererii. Sistemele de preț ale companiilor aeriene reacționează imediat, iar costurile pot crește chiar în timp ce oamenii navighează printre oferte.

Rezervarea în acest interval aglomerat poate însemna plata unui preț mai mare pentru exact același zbor.

Alternativa pentru cei care nu se trezesc la 4

Pentru cei care nu sunt dispuși să își seteze alarma la ora 4 dimineața, experții recomandă o altă variantă: rezervarea seara târziu.

Căutările făcute între 20:00 și 22:00 pot fi, în medie, cu aproximativ 5% mai ieftine decât cele din orele aglomerate ale dimineții.

Alte trucuri pentru a găsi bilete mai ieftine

Specialiștii mai recomandă combinarea unei zile mai puțin populare cu o oră mai liniștită pentru rezervare. De exemplu, marți sau duminică sunt adesea considerate zile bune pentru a găsi oferte, însă economiile pot fi mai mari dacă rezervarea se face și într-un moment al zilei cu trafic redus.

Un alt sfat este folosirea alertelor de preț. Aceste instrumente urmăresc automat evoluția tarifelor și îi anunță pe călători atunci când prețurile scad.

Flexibilitatea este, de asemenea, importantă. Alegerea unor date diferite de călătorie, a altor companii aeriene sau chiar a unor aeroporturi din apropiere poate reduce considerabil costul zborului.

În cazul zborurilor pe distanțe lungi, experții recomandă rezervarea cu 13 până la 21 de zile înainte de plecare. Pentru zborurile interne, cele mai bune prețuri pot apărea chiar și cu până la șase luni înainte.