Statele Unite vor cere garanții pentru viză de până la 15.000 de dolari pentru încă 12 țări

Departamentul de Stat american a anunţat că adaugă 12 țări pe o listă tot mai mare de state ai căror cetățeni trebuie să depună garanții de până la 15.000 de dolari pentru a solicita vize americane. Începând cu 2 aprilie, ceteţenii din Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia vor fi obligați să plătească garanția, care este rambursată dacă cererea de viză este respinsă, notează AP. În total, această garanţie solicitată de americani se aplică pentru 50 de ţări.

După 2 aprilie, vor exista 50 de țări ai căror cetățeni vor fi supuși acestei cerințe, implementată de administrația Trump anul trecut, în contextul unor măsuri drastice împotriva depășirii termenului de ședere prin viză și, mai general, al unor măsuri de reducere a migrației ilegale.

În cadrul programului, solicitanții de viză din țările desemnate, multe dintre ele situate în Africa, care au rate ridicate de depășire a termenului de ședere, trebuie să depună garanții de 5.000 de dolari, 10.000 de dolari sau 15.000 de dolari, în funcție de circumstanțele lor și de discreția funcționarului consular care procesează cererea.

Programul, considerat un succes

"Programul de garanție pentru vize s-a dovedit deja eficient în reducerea drastică a numărului de beneficiari de vize care își depășesc termenul de ședere și rămân ilegal în Statele Unite”, a declarat departamentul, adăugând că aproape 97% dintre cele aproape 1.000 de persoane care au depus garanția nu și-au depășit termenul de ședere pentru viză.

Celelalte 38 de ţări cărora li se aplică garanţia pentru viză sunt: Algeria, Angola, Antigua şi Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Capul Verde, Republica Centrafricană, Cote d Ivoire, Cuba, Djibouti, Republica Dominicană, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome şi Principe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia şi Zimbabwe.