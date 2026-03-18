ISF continuă inițiativele în drumul României spre OECD. Conferința Europeană a Serviciilor Financiare, organizată pe 19-20 martie

Personalități din mediul academic, din zona de supraveghere și din piețele financiare vor participa și anul acesta la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (ECFS) desfasurata sub egida Money Week, organizată de Institutul de Studii Financiare (ISF) la Hotel Kronwel din Brașov, pe 19-20 martie, având ca partener instituțional ASF și partener media Antena 3. Autoritatea de Supraveghere Financiară va fi reprezentată inclusiv de președintele instituției, Alexandru Petrescu. Devenit deja un eveniment de tradiție cu relevanță în piețele financiare și ajuns la a cea de-a X-a ediție, ECFS a evoluat încă de la început sub umbrela intenției României de a adera la clubul select al țărilor dezvoltate, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltarea Economică (OCDE).

Conferința de anul acesta este cu atât mai importantă cu cât țara noastră este foarte aproape de a își atinge obiectivul, în condițiile în care OCDE validează evoluția țării noastre, capitol cu capitol. Cel mai recent, Ministerul Finanțelor a anunțat că a primit aviz pozitiv de la OCDE, iar cu doar o lună înainte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) primise avizul pentru piețele financiare non bancare.

O altă temă care va fi abordată anul acesta la ECFS este cea a soluționării amiabile a conflictelor între consumatori și furnizorii de servicii financiare. Sub umbrela ASF , funcționează în România Sal-Fin, organism care a reușit să ajute mii de consumatori aflați în conflict cu furnizorii de servicii, mai ales din zona asigurărilor.

Examinarea litigiilor supuse SAL-Fin este gratuită și se realizează de către conciliatori independenți și imparțiali înscriși în Registrul Conciliatorilor. Acesta este constituit din persoane fizice cu pregătire și cu experiență profesională, atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al soluționării litigiilor pe căi alternative.

SAL-Fin este singura entitate de soluționare alternativă a litigiilor care organizează și administrează proceduri SAL, pe domeniile în care ASF are competență și este unica entitate la nivel național membră a rețelei europene de profil FIN-NET. Dezvoltarea capacității SAL-Fin vine în sprijinul atât al consumatorilor, prin creșterea capacității de procesare a dosarelor, cât și în sprijinul comercianților, care au astfel la îndemână o modalitate eficientă de a rezolva eventualele dispute cu clienții.

Teme fundamentale și speakeri de elită și la ediția 2026 a ECFS

Ca în fiecare an, ediția 2026 a ECFS beneficiază de speakeri și audiență de elită din zona academică, a supravegherii și a piețelor financiare. Redăm ,mai jos, doar o parte a specialiștilor care vor avea prezentări:

Alexandru Petrescu, președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Gabriel AVRĂMESCU, Prim-Vicepreşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prof.univ.dr Dorel PARASCHIV Prorector Academia de Studii Economice din București

Cristian PASCU, Membru în Consiliul de Administrație Bursa de Valori Bucureşti

Alexandru CIUNCAN, Preşedinte şi Director General UNSAR

Prof.univ.dr. Ioan Vasile ABRUDAN, Rector Universitatea Transilvania din Brașov

Prof.univ.dr. Daniel BREAZ, Rector Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Conf.univ.dr.ing. Alin DINIȚĂ, Rector Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Horia GUSTĂ, Președinte Asociația Administratorilor de Fonduri

Dorel DUȚĂ, Preşedinte UNSICAR

Viorel VASILE, Președinte PRBAR

Valentin IONESCU, Preşedinte Institutul de Studii Financiare

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv Institutul de Studii Financiare

În ceea ce privește temele abordate, așa cum arătam mai sus, ele țin în principal de agenda României în relația cu OECD și de soluționarea amiabilă a litigiilor.

Educația financiară – condiție esențială pentru convergența României la standardele OECD

Protecția consumatorului și soluționarea alternativă a litigiilor

Guvernanță și transparență: repere OECD pentru piețe financiare stabile

Maturizarea piețelor financiare nebancare: asigurări, piața de capital și pensii private

Capitalul uman și competențele financiare pentru economiile avansate

România în context OECD: direcții strategice și confirmarea progresului