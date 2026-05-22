Guvernul Bolojan a reluat plățile din Anghel Saligny după 6 luni de pauză. Surpriză: Cei mai mulți bani merg în Bihor

1 minut de citit Publicat la 22:52 22 Mai 2026 Modificat la 22:52 22 Mai 2026

Programul Anghel Saligny, aspru critcat de premierul Ilie Bolojan şi oprit anul trecut, a fost reluat subit săptămâna aceasta, după mai bine de şase luni în care nu s-a făcut nicio plată. Dar, de data aceasta, putem observa ceva foarte interesant în datele publicate de Ministerul Dezvoltării: cele mai mari sume au ajuns în Bihor, județul în care s-au născut Cseke Attila și Ilie Bolojan.

Banii alocaţi din pixul ministrului Cseke Attila, de la UDMR, cu girul lui Ilie Bolojan, au ajuns în mare parte la Bihor, pe componenta de infrastructură: peste 158 de milioane de lei. Topul e completat de Bucureşti, cu 152 de milioane şi de Bacău, cu mult în spate, doar 83 de milioane de lei.

Aceeaşi surpriză este şi în cazul investiţiilor în sistemele de gaz. Aproximativ 540 de milioane din Anghel Saligny sunt pentru această componentă, iar cea mai mare sumă a mers tot către Bihor: 69 de milioane de lei. Alți 51 de milioane de lei au fost virați către Suceava şi 49 de milioane au mers la Bacău.

Aşadar, în loc să uniformizeze dezvoltarea, „pușculița Anghel Saligny” continuă să alimenteze cu prioritate județele din care provin chiar cei care decid unde merg banii. Atât premierul Ilie Bolojan cât şi ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, sunt din Bihor şi au făcut judeţului un cadou nesperat pe final de mandat.

Pe 18 mai, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că toate facturile depuse la MDLPA pentru lucrări derulate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” au fost achitate la zi.

Potrivit MDLPA, lucrările vizează reabilitarea şi modernizarea drumurilor, a reţelelor de apă, a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, inclusiv canalizare pluvială şi captare a apelor pluviale, precum şi modernizarea sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale.

Luni, Cseke a semnat 45 de contracte noi de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, valoarea ridicându-se la peste 569 de milioane de lei.

„Aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunităţile locale, facilitează accesul cetăţenilor la servicii de utilitate publică, stimulează economia şi crearea de noi locuri de muncă şi contribuie la reducerea disparităţilor dintre regiuni”, a precizat, luni, ministrul Dezvoltării.