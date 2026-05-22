Criptomonedele ar putea dispărea din cauza computerelor cuantice. Industria se pregătește de impact

4 minute de citit Publicat la 20:35 22 Mai 2026 Modificat la 20:35 22 Mai 2026

Companiile de criptomonede se pregătesc pentru amenințarea puternicelor computere cuantice, care ar putea, în curând, să pirateze securitatea din inima industriei globale, inclusiv să spargă codul critic care stă la baza Bitcoinului. Riscul pentru criptomonede reprezentat de tehnologia cuantică în rapidă dezvoltare, care exploatează modul în care fizica materiei funcționează diferit la nivel atomic și subatomic, a fost odată considerat o posibilitate îndepărtată, bitcoinul fiind considerat pe scară largă imposibil de modificat prin hacking, scrie Financial Times.

Însă firmele de active digitale își accelerează pregătirile pentru o eră „post-cuantică”, deoarece companiile de tehnologie reduc drastic termenele de dezvoltare a computerelor cuantice practice până în 2030.

„Amenințarea a trecut de la teoretică la credibilă”, a declarat Ayo Akinyele, șeful departamentului de inginerie de la RippleX, divizia de dezvoltare blockchain a grupului cripto Ripple.

Compania explorează criptografia post-cuantică, cu securizarea portofelelor ca prioritate principală și se așteaptă să își facă tranziția infrastructurii către aceasta în următorii doi ani.

Riscul este deosebit de mare pentru industria cripto, deoarece furtul din blockchain poate fi anonim și irecuperabil, în timp ce instituțiile financiare tradiționale au, în general, multiple măsuri de siguranță care le permit să urmărească și să oprească fluxurile de bani. Amenințarea cuantică devine din ce în ce mai mare, pe măsură ce firmele financiare tradiționale, cum ar fi marile bănci, investesc în tehnologia bazată pe blockchain și explorează utilizarea token-urilor digitale.

În timp ce computerele tradiționale utilizează „biți” binari limitați la adoptarea uneia dintre cele două valori notate 0 sau 1, biții cuantici, sau „qubiții”, pot exista în toate stările posibile dintre aceste numere. Aceasta înseamnă că aceste computere cuantice pot gestiona calcule care implică volume mult mai mari de date, permițându-le teoretic să descifreze înmulțirile numerelor prime mari care stau la baza criptografiei existente.

Atenția pusă pe amenințarea la adresa criptomonedelor a crescut, deoarece dezvoltatorii de computere cuantice au prezis că mașini utile ar putea fi construite încă din 2030, deși scepticii indică existența unor obstacole tehnice majore care rămân, în special necesitatea de a reduce ratele de eroare ale computerelor.

„Provocarea nu mai este «la un deceniu distanță», așa cum se credea anterior”, a declarat Gautam Chhugani, analist senior pentru active digitale globale la Bernstein, adăugând că industria cripto va avea nevoie de trei până la cinci ani și investiții de „câteva miliarde, dacă nu sute de miliarde” de dolari pentru a se pregăti.

Un articol publicat de Google în aprilie a prezentat riscurile pentru industria cripto. Cercetătorii au descoperit că aceste computere cuantice ar putea sparge criptografia cu mai puține resurse decât se sugera anterior și au identificat vulnerabilități specifice pentru criptomonede și infrastructura lor digitală.

„Dorim să creștem gradul de conștientizare cu privire la această problemă și oferim comunității criptomonedelor recomandări pentru a îmbunătăți securitatea și stabilitatea”, a scris autorul principal al lucrării, Ryan Babbush.

Criptomonedele sunt vulnerabile la amenințarea cuantică din cauza structurii portofelelor digitale, unde utilizatorii își păstrează fondurile. Fiecare portofel are două chei, o cheie publică care servește drept adresă a utilizatorului, unde pot fi trimise monedele, și o cheie privată care este păstrată secretă de către utilizator și permite accesul la fondurile sale. Calculatoarele cuantice ar putea decripta cheile private, permițând atacatorilor să fure fonduri.

„Integritatea criptomonedelor este, în mod clar, o problemă destul de importantă”, a declarat Alex van Someren, președinte executiv al companiei de calcul cuantic Photonic și fost consilier științific șef al guvernului britanic pe probleme de securitate națională.

„Blockchain-urile criptografice depind de aceste tipuri de algoritmi pentru securitatea lor, pentru integritatea și, în cele din urmă, pentru auditabilitatea tranzacțiilor anterioare”, a spus el.

Companiile de criptomonede au intrat în acțiune în urma publicării cercetărilor Google. Alături de Ripple, emitentul de stablecoin-uri Circle și grupul Tron al antreprenorului cripto Justin Sun se numără printre companiile care au planuri detaliate pentru a-și securiza afacerile din punct de vedere cuantic.

Fundația Ethereum, care supraveghează unul dintre cele mai mari blockchain-uri din lume, a lansat o echipă și o foaie de parcurs post-cuantice, în timp ce Circle își pregătește blockchain Arc pentru o lume post-cuantică, începând prin crearea de portofele cripto rezistente la criptomonedele cuantice.

„Există modalități de a face viața unui computer cuantic mult mai dificilă”, a declarat Sebastian Weidt, director executiv al companiei de calcul cuantic Universal Quantum.

„Cercetătorii au creat protocoale pe care un computer cuantic le va considera foarte greu de încălcat. Este vorba doar de tipul particular de operațiuni matematice pe care mașina trebuie să le execute, ceea ce nu-i place cu adevărat”, a spus el.

Îngrijorările legate de industria cripto vin în contextul în care guvernul SUA susține tehnologia de calcul cuantic, anunțând joi că va prelua participații în valoare totală de 2 miliarde de dolari la companii din acest sector.

Cea mai mare provocare este pentru Bitcoin, care este puternic descentralizat și nu este administrat de o singură entitate. Liderii din industrie avertizează că va fi necesară o coordonare semnificativă pentru a implementa criptografie securizată pentru Bitcoin, dar că o astfel de coordonare nu a apărut încă.

„Nu există lideri”, a spus Akinyele de la RippleX, adăugând că, deși „există multe voci” și au fost înaintate diverse propuneri privind modul de securizare a Bitcoin-ului, „nu există o propunere clară care să protejeze deținătorii de Bitcoin în general”.

Între timp, unii rămân sceptici în ceea ce privește amenințarea cuantică.

„Este un computer teoretic care încă nu există”, a declarat Kostas Chalkias, criptograf șef la compania de infrastructură cripto Mysten Labs.

„Pericolul este la zeci de ani distanță”, a adăugat el, în timp ce vulnerabilitățile la adresa inteligenței artificiale reprezintă o problemă mai mare și „mult mai periculoase decât cred oamenii”.

Akinyele a spus că scepticii ignoră puterea inteligenței artificiale, referindu-se la lansarea de luna trecută de către Nvidia a unor noi modele de inteligență artificială pentru a „accelera calea” către computerele cuantice.

„Inteligența artificială este utilizată pentru a ajuta la gestionarea amenințării cuantice. Aceasta este o amenințare împotriva căreia nu ne putem permite să reacționăm”, a spus el.