"Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice e îngrijorătoare. Ne temem de escaladare", avertizează Marco Rubio

Publicat la 20:44 22 Mai 2026 Modificat la 20:53 22 Mai 2026

Campania de intimidare a Rusiei împotriva țărilor baltice este “îngrijorătoare” din cauza “temerilor legate de o posibilă escaladare”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, potrivit The Guardian.

Rubio a fost întrebat, de asemenea, despre acuzațiile repetate ale Rusiei împotriva țărilor baltice, Moscova sugerând – în ciuda negărilor ferme repetate – că se pregătesc să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone împotriva Rusiei.

Secretarul de stat american a spus că este “îngrijorător” ce se întâmplă, deoarece „întotdeauna vă faceți griji cu privire la escaladare”.

„Înțelegem că aceste țări se simt amenințate de acest lucru, evident, din motive evidente. Deci, este un lucru îngrijorător, pentru că vă faceți griji întotdeauna că așa ceva poate declanșa ceva mai mare, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate.”

El spune că SUA „urmărește cu atenție situația” și „colaborează” cu NATO în această privință.

„Suntem îngrijorați de acest lucru, pentru că nu vrem ca acesta să ducă la un conflict mai amplu care ar putea duce cu adevărat la ceva mult mai rău.”

Un avion F-16 românesc a doborât o dronă deasupra Estoniei, marți, în ceea ce pare a fi cel mai recent caz de bruiaj electronic rusesc care a deviat drone ucrainene cu rază lungă de acțiune către teritoriul alianței.

Un rezident a declarat pentru postul public de radio estonian, ERR, că a văzut două avioane de vânătoare - parte a unei forțe NATO care supraveghează cerul statelor baltice - zburând în zonă înainte de o bubuitură puternică care a doborât drona.

Aceste evoluții vin în contextul în care Volodimir Zelenski a transmis că eforturile diplomatice de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar trebui revigorate.

Zelenski a adăugat în discursul său de seară că așteaptă propuneri din partea Statelor Unite privind noi formate de diplomație, subliniind că situația din prima linie este favorabilă Ucrainei.

Miniștrii de externe nordici și baltici au declarat, într-o declarație comună, că au respins ferm ceea ce au numit „campania flagrantă de dezinformare a Rusiei și acuzațiile false, susținute de Belarus, privind încălcările spațiului aerian în regiunea nordică și baltică”.

Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite a declarat marți că Moscova deține informații conform cărora Ucraina intenționează să lanseze drone militare din Letonia și alte state baltice, avertizând că apartenența la NATO nu va proteja aceste țări de represalii.