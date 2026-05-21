Un nou nod rutier a fost aprobat pe Autostrada A0. Va lega localităţile Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Afumați și Tunari de autostrăzi

1 minut de citit Publicat la 15:28 21 Mai 2026 Modificat la 15:54 21 Mai 2026

Autostrada A0. Foto: INQUAM Photos/Ovidiu Micsik

Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunţat, joi, că a fost avizat un nou nod rutier pe Autostrada A0. Acesta va avea 6,9 km lungime totală bretele şi va asigura conectarea rapidă a localităților ilfovene Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Afumați și Tunari la rețeaua națională de autostrăzi. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 9 luni, mai transmite Scrioşteanu.

"Un nou nod rutier avizat pe Autostrada A0.

A fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și infrastructurii documentația aferentă indicatorilor unui nou nod rutier cu o autostradă, respectiv nodul rutieral legăturii pe axa Ilfoveană Ştefăneştii de Jos - Dascălu (Ilfov) cu Autostrada Bucureştiului A0.

Nodul rutier (1) Ștefăneștii de Jos - Dascălu prevede următoarele caracteristici principale:

6,9 km lungime totală bretele

4 bretele principale, care se desprind din DJ200 (Șoseaua Ștefănești)

două sensuri giratorii pe DJ200 proiectate la km 10+360 și km 12+250

lărgirea DJ200 la 4 benzi de circulație între intersecția bretelelor cu drumul județean și cele două sensuri giratorii

benzi de accelerare și decelerare

parapet de siguranță, iluminat public, sistem ITS

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 9 luni.



Acest obiectiv reprezintă o investiție esențială pentru dezvoltarea zonei de nord și nord-est a Capitalei și pentru conectarea rapidă a localităților ilfovene Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Afumați și Tunari la rețeaua națională de autostrăzi. Proiectul va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și atragerea de noi investiții în zona metropolitană București - Ilfov", a transmis Irinel Ionel Scriotşeanu.

Investiţie de 27,9 milioane euro

"Valoarea estimată a investiției este de 27, 9 milioane euro (cu TVA), sursa de finanțare fiind din fonduri europene.

Studiul de Fezabilitate aferent acestui proiect a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti.

Nodul rutier (1) Ștefăneștii de Jos - Dascălu - A0 este parte din proiectul Orbital Bucureşti prin care dezvoltăm noi conexiuni între arterele importante ale Capitalei, Centura Bucureștiului și Autostrada A0, intersectând 30 localități din zona metropolitană București - Ilfov.

Este parte și din cele 36 noduri rutiere pe rețeaua autostrăzilor din România cuprinse în strategia de conectivitate suplimentară între drumurile de mare viteză (autostrăzi și drumuri expres) și zonele în curs de dezvoltare, atât pentru a crește sustenabilitatea infrastructurii de mare viteză, cât și a consolidării dezvoltării unor zone economice", mai susţine Irinel Ionel Scriotşeanu.