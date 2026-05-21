Becali a fost primit singur la Cotroceni, după ce a întârziat ca să meargă la biserică. La final, a dezvăluit discuția cu Nicușor Dan

Becali a declarat că l-a pomenit pe Nicușor Dan la biserică. Foto: Agerpres

Deputatul neafiliat Gigi Becali nu a ajuns la timp la consultările de la Palatul Cotroceni, deoarece s-a dus la slujbă, dar a fost primit ulterior, singur, de președintele Nicușor Dan, potrivit Hotnews. Becali a spus, la finalul discuției cu șeful statului, că din ce a înțeles el viitorul premier va fi un independent, un tehnocrat al cărui nume nu a fost vehiculat însă în presă. Mai mult, deputatul a adăugat că Nicușor Dan are „mintea liniștită” și îl va îndruma Dumnezeu să facă o nominalizare, iar el o va susține în Parlament.

Gigi Becali a declarat că, după ce a ieșit de la biserică, a sunat-o pe șefa departamentului de protocol de la Cotroceni, care i-a spus că discuțiile cu delegația aleșilor neafiliați s-au încheiat, dar că președintele îl primește doar pe el.

„Azi a fost o mică minune, fiind sărbătoare, Înălțarea, dacă reușesc să mă împărtășesc, să scap mai repede (n.red. de la slujbă), mă duc la consultări. Am scăpat la ora 12 și ceva, am sunat la doamna Delia de la protocol (n.red. Delia Dinu, șefa departamentului de protocol de la Cotroceni). A zis «domnule Becali s-au terminat consultările, dar domnul președinte a zis ca dacă vreți să mai veniți…»”, a spus deputatul neafiliat.

Becali a declarat că l-a pomenit pe Nicușor Dan la biserică „să-i dea Dumnezeu înțelepciune să facă Guvernul, sau la negocieri”.

Referitor la discuțiile cu președintele, Gigi Becali a afirmat că nu vrea „să dea din casă”, dar a citit „printre rânduri” că viitorul premier va fi un tehnocrat.

„Am avut mai mult discuții amicale privind președinția. Pentru că am avut președinți, știți cum i-am avut, și acum avem un președinte cu minte liniștită. Acolo unde e omul bun, vine Dumnezeu, pune el mâna. Și va pune mâna Dumnezeu pe mintea lui și va face ce trebuie să facă. O să vedeți, așa cât este de blând, așa cât este de cuminte.

Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare. Că nu au ceilalți. Au și USR-ul, oameni deștepți, dar nu lucrează pentru România. Lucrează pentru alte state, pentru alții, pentru alte interese”, a spus Becali.

Deputatul a afirmat că i-a spus lui Nicușor Dan să fie mai ferm în discuțiile cu partidele, după ce Nicușor Dan i-ar fi spus că în PNL „există grupări care ar susține un Guvern, și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”.

„Păi dacă le frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneavoastră, nu de Bolojan. Ăsta a fost sfatul meu”, a adăugat Becali.

Deputatul neafiliat a adăugat că va vota orice nume propune Nicușor Dan pentru funcția de premier: „Nu poa’ să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împăratul. Înțelegeți? Dar eu ce nominalizează președintele, votez. Adică merg pe înțelepciunea lui”.

Nicușor Dan a avut joi o nouă rânduri de consultări la Palatul Cotroceni cu parlamentarii fără partide, după ce discuțiile cu liderii partidelor parlamentare s-au încheiat cu un blocaj. Toate scenariile discutate până acum în spațiul public fiind respinse de liderii politici.