PSD a depus plângere penală împotriva fostului premier Ludovic Orban pentru banii dați din Fondul de rezervă fraților Micula

Publicat la 14:27 21 Mai 2026

PSD a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva fostului premier Ludovic Orban, în prezent președintele partidului Forța Dreptei. Social-democrații îl acuză pe fostul prim-ministru de abuz în serviciu pentru că a alocat peste 900 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru a-i despăgubi pe frații Micula. Mai mult, PSD susține că Orban ar fi făcut presiuni asupra unor angajați din Ministerul Finanțelor pentru a urgenta plata, deși nu se epuizaseră toate căile de atac.

912.500.000 de lei este suma pe care Ludovic Orban a aprobat-o pentru a fi transferată din Fondul de rezervă în bugetul Ministerului Finanțelor pentru a-i despăgubi pe oamenii de afaceri Ioan Micula și Viorel Micula, după o decizie a Curții de Arbitraj Internațională a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID).

PSD acuză că plata s-a făcut prematur și fără niciun fundament juridic și a dus la prejudicierea bugetului de stat.

Astfel, PSD susține că această obligație de plată „era cunoscută, litigioasă și previzibilă de ani de zile și nu îndeplinea condițiile restrictive privind caracterul urgent și neprevăzut prevăzute de art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice”. În plângerea penală obținută de Antena 3 CNN, avocatul PSD a atras atenția că la momentul în care Ludovic Orban a decis să facă plata nu erau epuizate toate căile de atac și, mai mult, decizia de a-i despăgubi era în contradicție cu legea UE.

„Raportul juridic era marcat de un antagonism sistemic: Statul Român se afla la intersecția a două ordine juridice concurente. Pe de o parte, hotărârea arbitrală ICSID impunea plata despăgubirilor pentru retragerea facilităților fiscale; pe de altă parte, dreptul Uniunii Europene interzicea aceeași plată, calificând-o drept ajutor de stat incompatibil.

Această suprapunere de obligații contradictorii transforma o simplă executare silită într-o problemă de securitate juridică și de respectare a tratatelor internaționale

Abordarea promovată prin HG nr. 917/2019 suferă de un reducționism juridic flagrant. Aceasta tratează complexul raport de forțe dintre Stat și investitori ca pe o simplă creanță ordinară, ignorând deliberat natura litigioasă a sumelor și obligația imperativă de recuperare a ajutoarelor de stat.

Mai grav, mecanismul ales a eludat obligația de a epuiza toate pârghiile de apărare și execuționale disponibile, recurgând prematur la Fondul de rezervă bugetară — un instrument de ultimă instanță care nu poate substitui diligența procesuală a Statului”, scrie în documentul citat.

PSD îl acuză pe Orban că a făcut presiuni asupra angajaților de la Finanțe

În plângere, PSD îl acuză pe Ludovic Orban că a făcut presiuni asupra unor angajați de la Ministerul Finanțelor ca să urgenteze plata.

„Caracterul nelegal al HG nr. 917/2019 este potențat de indicii privind exercitarea

unor presiuni de către fostul premier Ludovic Orban asupra unor reprezentanți

ai Ministerului Finanțelor (...) în scopul urgentării unei plăți de o valoare considerabilă într-un context juridic încă incert și litigios, acțiune desfășurată contrar opoziției acestora.

Informațiile apărute în spațiul public, referitoare la o întâlnire informală desfășurată în biroul premierului cu participarea beneficiarilor plății, frații Micula, conturează suspiciunea unei abateri de la cadrul instituțional obișnuit al procesului decizional.

Aceste date, care indică o posibilă viciere a voinței administrative în dauna intereselor patrimoniale ale Statului, impun o verificare riguroasă în cadrul urmăririi penale pentru a stabili măsura în care posibilul dialog direct cu beneficiarii a influențat criteriile tehnice de

oportunitate, generând astfel un prejudiciu cert și deosebit de grav bugetului de

stat”, scrie în documentul citat.

„Pe un șervețel se împărțeau banii”

Noi stenograme din Guvernul României, obținute de Antena 3 CNN și difuzate de Mihai Gâdea la emisiunea Sinteza Zilei, au arătat presiunea făcută de frații Micula la nivelul Executivului și al premierilor pentru obținerea a sute de milioane de euro, după ce au dat statul român în judecată.

Discuțiile dintre oficiali de la Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor, de la finalul anului trecut, dezvăluie cum în 2019, frații Micula, în biroul premierului Ludovic Orban, „împărțeau pe șervețele” sumele de bani.

Informațiile au ieșit la iveală în timpul unei ședințe care a avut loc, la Guvern, la data de 18 decembrie 2025, la care au participat oficiali de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. Ședința a fost convocată de cancelaria prim-ministrului la data de 15 decembrie 2025. Subiectul ședinței: banii plătiți de statul român fraților Micula, în urma deciziei un curți arbitrale.

În timpul discuțiilor din această ședință a ieșit la iveală modul în care se calculau sumele, în prezența fraților Micula, chiar în biroul premierului Ludovic Orban.

Octav Lucian Păun, inspector șef al Corpului de Control al Ministerului Justiției: Fac o precizare. Nu am trimis-o noi

Ciprian Badea, fost șef al Direcției Juridice a Ministerului de Finanțe: Nu știu, noi am primit de la DNA că ne-au ridicat actele...Nu de la dumneavoastră a plecat singură...

Eu personal și DGJ din MF am devenit ținta fraților Micula și am martori pe ceea ce spun și de ce. În 2019 în ședințele din Guvern s-a cerut în mod explicit de către frații Micula ca eu să părăsesc funcția publică pentru că nu vreau să îl plătesc, cu toate presiunile de rigoare, dl Secretar General Antonel Tănase a patronat ședința, pentru bani din USA pentru care am făcut intervenția. Ulterior am fost chemat în biroul dlui prim-ministru de la acel moment împreună cu SS M Diaconu și pus la masă cu frații Micula și cu avocații lor și pe un șervețel se împărțeau banii.

Doamna consilier: vă întrerup aici...nu face obiectul discuției

Mihai Diaconu: Stați puțin, dacă am venit, vorbim

500 de milioane de euro au primit frații Micula de la România, sumă care le-a fost alocată în lei, în mai multe tranșe.