Cum funcționa schema prin care frații Micula au ascuns 163 de milioane de lei de statul român

4 minute de citit Publicat la 23:41 03 Noi 2025 Modificat la 23:41 03 Noi 2025

Dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.Foto: Agerpres/Viorel Micula (stânga.) și Ioan Micula (dreapta)

Frații Micula sunt bănuiți că au transferat ilegal active și fonduri din firmele lor către persoane pe care tot ei le controlau cu scopul de a ascunde bani de statul român.

România trebuie să recupereze de la cei doi oameni de afaceri în jur de 400 de milioane de euro, după ce ajutorul de stat acordat acestora a fost declarat ilegal de instanțele europene. Frații Micula nu au fost găsiți la perchezițiile de la sediile grupului lor de firme, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, s-ar afla în străinătate.

Operațiunea „Jupiter 4” a început, în halele din Rieni, unde anchetatorii au descins luni dimineața. Procurorii spun că acolo, dar și la alte sedii din județ, s-ar fi pus în practică un mecanism financiar complex prin care active de mare valoare au fost scoase din patrimoniul firmelor și mutate către alte societăți controlate tot de aceiași oameni de afaceri.

Este vorba despre clădiri, utilaje și echipamente de producție, toate evaluate la aproximativ 163 de milioane de lei.

Prin aceste transferuri statul ar fi fost privat de recuperarea sumelor impuse prin deciziiile europene, iar companiile ar fi continuat activitatea prin firme neatinse de datorii.



Percheziții au avut loc și la Ștei, unde se produc alimente şi dulciuri. Acolo, anchetatorii încearcă să reconstituie traseul bunurilor care ar fi fost trecute de la o firmă la alta pentru a fi ascunse de executările statului.



În total, șase percheziţii au avut loc azi in judeţul Bihor. În acest dosar sunt cercetate infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Traseul banilor

În referatul procurorilor se arată aşa: între 2014-2015 cinci societăţi din portofoliul celor doi au încasat 792 de milioane de lei sub formă de ajutor de stat. Comisia Europeană şi instanţele UE au stabilit ulterior că statul român ar trebui să recupereze aceste sume întrucât acel ajutor de stat ar fi fost acordat ilegal.

Tot procurorii spun acum aşa: „în perioada 2018 – 2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea și aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale către alte societăți comerciale aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice”.

Cu alte cuvinte, cele cinci firme de la care trebuia recuperată suma enormă au fost vândute către alte companii, cu alţi administratori, tocmai pentru ca statul să nu le mai poată urmări. Valoarea totală a activelor transferate până acum este de 163 de milioane de lei.

Aceste firme, spun anchetatorii, ar fi fost controlate în fapt tot de fraţii Micula şi totul a fost doar o inginerie pentru a nu da banii înapoi statului.

De ce statul român trebuie să recupereze bani de la frații Micula

Acest mecanism a fost creat și implementat după decizia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la firma controlată de fraţii Micula sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019.

„În cauză s-a reținut că, în perioada 2018 - 2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea și aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex, ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcții, echipamente de producție, instalații tehnice) deținute de acestea către alte societăți comerciale aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice.

Mecanismul ar fi fost conceput și implementat în contextul unor decizii pronunțate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiție a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 - 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanțele europene drept ajutor de stat acordat ilegal”, a explicat Parchetul General.

Statul român ar trebui să recupereze de la grupul condus de frații Micula „aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferența fiind reprezentată de dobânzi și penalități”, potrivit comunicatului Parchetului General.

În anul 1998, autoritățile române au adoptat o ordonanță de urgență a guvernului prin care se acordau investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani. În cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare în anul 2005, cu trei ani mai devreme decât prevedea legislația, relatează Agerpres.



Ioan și Viorel Micula sunt acționarii majoritari ai societății European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente.

Conform dispozițiilor unui tratat bilateral de investiții încheiat în anul 2002 între Suedia și România privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, frații Micula, precum și alți reclamanți au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentelor prevăzute de OUG.



În 2013, tribunalul arbitral a estimat că România nu a reușit să asigure un tratament just și echitabil investițiilor și a acordat reclamanților despăgubiri în cuantum de aproximativ 180 de milioane de euro.



În anul 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care se declara că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat și a solicitat României să recupereze sumele deja plătite și să se abțină de la orice altă plată.