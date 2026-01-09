Un ciclon mediteranean lovește România: Urmează 4 zile cu vreme extremă. Va fi ger în toată țara și va ninge puternic

Presiunea atmosferică la nivelul solului și temperatura la nivelul de 500 hPa - Model global ECMWF. Foto: Facebook/ANM

Un ciclon mediteranean va aduce în sudul și sud-estul României ninsoare, lapoviță și polei, urmat de un val de ger extrem care se va extinde rapid în toată țara. Temperaturile vor scădea până la -15°C în nord și est, iar stratul de zăpadă va ajunge local la 15 cm, avertizează Administrația Națională de Meteorologie.

La nivel european, meteorologii urmăresc un ciclon extratropical nord-atlantic cu presiune foarte scăzută în centru, de până la 970 hPa, și structură bine dezvoltată pe verticală, extinzându-se până în troposfera superioară. Acest sistem matur, botezat Goretti pe 6 ianuarie de serviciul meteorologic francez Meteo-France, a generat deja rafale de peste 150-200 km/h în vestul Europei și a făcut obiectul mai multor alerte de cod roșu și portocaliu. Alertele meteorologice europene pot fi urmărite pe meteoalarm.org.

Pe fondul acestui ciclon, în sudul continentului se formează un anticiclon Azoric, cu masă de aer cald tropical provenind din nordul Africii. În contrast, în estul Europei este activ un sistem depresionar care a traversat România, generând precipitații mixte, lapoviță, ninsoare, polei, intensificări de vânt și depunere de strat de zăpadă în mai multe zone ale țării.

În următoarele zile, circulația atmosferică va rămâne activă la scară europeană, cu mai multe nuclee de joasă presiune dispuse de la vest către estul continentului. Ciclonul extratropical Goretti va urma direcția sud-sud-est, pierzând treptat din intensitate, iar în Marea Mediterană vor fi favorizate noi procese de ciclogeneză. În același timp, formațiunea depresionară din estul Europei se va deplasa retrograd, integrându-se într-o arie depresionară extinsă în jumătatea estică a continentului.

Această configurație va susține o circulație predominant nordică și nord-vestică, aducând aer polar spre latitudini sudice. Vor exista temporar intruziuni de aer mai cald, însă acestea vor fi scurte, iar masa de aer foarte rece se va extinde și se va intensifica. În troposferă se conturează un talveg rece, coborât mult spre sud, urmat de o dorsadă la finalul intervalului. Zona României se va afla sub incidența nucleului mediteranean, care va aduce inițial precipitații mixte și polei în Banat, Oltenia și Muntenia în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Pe măsură ce masa de aer polar se va intensifica, se vor înregistra izoterme între -15 și -10°C la nivelul de 850 hPa, ceea ce va determina vreme geroasă în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu depunere de strat de zăpadă de 5-15 cm, mai ales în sud și sud-est, cu precădere în noaptea de sâmbătă spre duminică. Diferențele termice și gradientul baric vor genera perioade cu vânt intens, temporar asociat cu ninsori sau spulberând stratul de zăpadă. Intensificări de vânt de 40-50 km/h sunt prognozate pentru sud-est pe 10 ianuarie, iar în sud-vest și zonele montane se vor atinge 50-60 km/h, pe creste chiar 80-90 km/h.

Nucleul de aer rece aflat la granița cu Ucraina va avansa spre România, aducând anomalii termice semnificative, cu valori mult sub mediile perioadei și sub pragul gerului, mai ales în condiții de cer senin și radiație nocturnă puternică. Din această cauză, ANM a emis cod galben pentru nordul Moldovei și estul Transilvaniei, cu temperaturi minime între -14 și -10°C și ger persistent în timpul zilei de sâmbătă, când maximele vor fi în jur de -10°C.

Un alt cod galben este valabil între 10 ianuarie, ora 20:00, și 12 ianuarie, ora 10:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zona montană. Temperaturile maxime vor fi între -12 și -3°C, iar minimele între -18 și -6°C. Gerul va persista și pe parcursul zilei, iar temperaturile negative se vor extinde treptat și în celelalte regiuni din noaptea de duminică spre luni. Luni și marți (12-13 ianuarie) vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger nocturn și dimineața, mai ales în nordul țării, existând totuși posibilitatea unei încălziri după această perioadă.

În contextul acestor condiții, prognozele și alertele meteorologice sunt actualizate continuu, ANM recomandând prudență în special pentru deplasările pe drumuri, pentru zonele expuse viscolului și pentru persoanele sensibile la temperaturi extrem de scăzute.