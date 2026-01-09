ANM a emis noi alerte meteo de ger, ninsori și vânt: Rafale de până la 85 km/h şi temperaturi de -18 grade Celsius. HĂRŢI

Oficialii ANM au anunţat noi alerte meteo de ger, ninsori și vânt pentru România. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineaţa o atenţionare de ger valabilă de astăzi până marţi dimineaţa. În plus, tot de azi intră în vigoare coduri galbene de vânt şi ger. Meteorologii au mai spus că până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Începând de azi, de la ora 10:00 şi până marţi, 13 ianuarie, la ora 10:00 este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Potrivit meteorologilor, în această perioadă vor fi precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului.

Vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice. Valul de ger care s-a abătut asupra României a adus vineri dimineaţa temperaturi negative în mai multe zone din ţară. Potrivit meteorologilor, "polul frigului" s-a mutat în Banat, mai exact într-o localitate din Timiş, unde mercurul a coborât în termometre până la minus 19 grade Celsius.

Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă cu minime termice de -14…-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va depune polei.

Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Cod galben de viscol: Rafale de până la 85 km/h

ANM a anunţat că de vineri, de la ora 10:00 şi până la ora 17:00 este în vigoare un cod galben de viscol, valabil pentru Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali.



În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70...85 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 17:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Cod galben de ger: În unele zone vor fi minus 14 grade Celsius

Potrivit meteorologilor, de vineri, 09 ianuarie, de la ora 20:00 şi până sâmbătă, 10 ianuarie, la ora 20:00 este cod galben de ger, iar zonele în care se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute sunt cele din nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (9/10 ianuarie) în nordul Moldovei și estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -14 și -10 grade. În județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade.

Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 20:00 – 10 ianuarie, ora 20:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Cod galben de ger: Temperaturi minime de până la -18 grade

Cod galben de 10 ianuarie, ora 20:00 şi 12 ianuarie, ora 10:00 – temperaturi deosebit de scăzute, ger. Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că maximele vor fi negative în toată România, minimele chiar și sub -15°.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).