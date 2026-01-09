Frig extrem în Banat. În Timiş au fost şi minus 19 grade, mai rece decât la Miercurea Ciuc

"Polul frigului" s-a mutat în Banat: Minus 19 grade Celsius, înregistrate vineri dimineaţa, într-o localitate din Timiş. Sursa foto: Getty Images.

Valul de ger care s-a abătut asupra României a adus vineri dimineaţa temperaturi negative în mai multe zone din ţară. Potrivit meteorologilor, "polul frigului" s-a mutat în Banat, mai exact într-o localitate din Timiş, unde mercurul a coborât în termometre până la minus 19 grade Celsius. La Arad şi Timişoara au fost -17 grade, iar la Miercurea Ciuc, Întorsura Buzăului Baia Mare s-au înregistrat -8 grade Celsius.

În timp ce la staţia meteorologică București - Filaret s-au înregistrat minus 4,7 grade Celsius, la Constanţa – minus 3,8 grade, la Craiova – minus 6,4 grade Celsius şi la Târgu-Jiu – minus 9,1 grade, în localitatea Banloc, aflată în județul Timiș, mercurul a coborât până la minus 19 grade Celsius.

În prezent, România traversează un episod de ger năpraznic, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că maximele vor fi negative în toată România, minimele chiar și sub -15°.

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 9 ianuarie

-19 grade, la Banloc

-17 grade, la Timișoara

-17 grade, la Arad

-17 grade, la Chișineu-Criș

-15 grade, la Sânnicolau Mare

-15 grade, la Jimbolia

-15 grade Obârșia Lotrului

-14 grade Lugoj

-14 grade Caransebeș

-14 grade Roșia Montană

-13 grade Varadia de Mureș

-13 grade Borod

-12 grade Oradea

-11 grade Reșița

-10 grade Câmpeni

-10 grade Gurahonț

-9 grade Deva

-9 grade Joseni

-9 grade Târnăveni

-8 grade Baia Mare

-8 grade Miercurea Ciuc

-8 grade Întorsura Buzăului

-8 grade Toplița

Temperaturi minime înregistrate vineri dimineață, 9 ianuarie, în România. Sursa foto: Facebook/Meteoplus

IGSU, mesaj pentru populaţie: Atenţie la gheaţă; lasă acasă pantofii pentru vreme bună

Autorităţile transmit un mesaj populaţiei în contextul vremii nefavorabile, atrăgând atenţia că există risc de căzături din cauza gheţii, potrivit Agerpres.

"După o noapte extrem de rece în mare parte din ţară, atenţie la gheaţă! Un singur pas greşit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună... pe gheaţă contează aderenţa, nu stilul! Foloseşte încălţămintea de iarnă, branţuri antiderapante şi mergi cu grijă pentru a evita căzăturile", se arată vineri pe pagina de Facebook a IGSU.

Totodată, se face apel pentru îndepărtarea zăpezii sau gheţii din faţa imobilelor. "Îndepărtarea zăpezii, gheţii şi ţurţurilor din faţa locuinţei sau firmei nu este doar o datorie civică, ci şi o obligaţie legală!", transmit autorităţile.

În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte, temperaturile au coborât în noaptea de joi spre vineri mult sub pragul îngheţului, ajungând la -15...-10 grade Celsius.

Elena Mateescu, directorul general ANM: Vorbim, cel puțin până sâmbătă dimineața, de o informare meteorologică ce vizează fenomene specifice datei din calendar: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensitări ale vântului, vreme rece și ger.

În același timp, patru mesaje de cod galben și trei de cod portocaliu. Vorbim de intensificări ale vântului, viscol puternic și vizibilitate sub 50m în Carpații Meridionali și în sudul Orientalilor, la altitudini mai mari de 1.700m, rafale de peste 85-120km/h care pot troieni zăpada și determina scăderea vizibilității sub 50m, dar și în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90km/h.

Un alt cod portocaliu din această seară de la ora 23:00 până mâine dimineață la ora 10:00 la altitudini mai mari de peste 1.700m în Carpații Meridionali și sudul Orientalilor, viteze de vânt care de asemenea pot troieni zăpada și determina scăderea vizibilității având în vedere rafalele de peste 85-120km/h.

Cum este menționat și în informarea meteorologică din această noapte, de fapt de pe parcursul zilei, vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, maximele zilei între minus 5 până la 3°, iar noaptea care urmează va fi o noapte geroasă, cu valori la scara întregii țări de altfel între -15 până la -5°, cele mai coborâte spre -15 -10°, în special în jumătatea de nord a Moldovei și Transilvania.

Vremea rece, geroasă, în special în centru și apoi și în restul țării, va fi de interes cel puțin până spre mijlocul lunii ianuarie, astfel încât după acest episod, în care contăm și pe precipitații, predominant sub formă de ninsoare, să traversăm și o perioadă cu mai multe zile consecutive în care minimele la scara întregii țări vor fi negative, spre -15 chiar mai coborâte până la -10° iar maximele de asemenea negative în toată țara, cu valori chiar spre -10° până la -5°. Inclusiv în Capitală vom avea minime care în următoarele nopți și dimineți să fie unele coborâte, mâine dimineață -5° după care ulterior, mai ales începând de duminică noaptea, chiar valori spre minus 7-8°.