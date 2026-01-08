În București se anunță lapoviță, ninsori, polei și vânt puternic. Prognoza ANM: Capitala este sub atenționare meteo Cod galben

1 minut de citit Publicat la 10:45 08 Ian 2026 Modificat la 10:54 08 Ian 2026

ANM anunță lapoviță și ninsori în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00, care anunță răcirea vremii, lapoviță, ninsori, polei și intensificări ale vântului, însoțite de o avertizare Cod galben.

Potrivit meteorologilor, joi, 8 ianuarie, între orele 10:00 și 23:00, vremea se va răci, iar temperaturile vor ajunge la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, după care cerul va deveni variabil. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50–55 km/h.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 1 și 2 grade Celsius, iar minima va coborî până în jurul valorii de -6 grade.

Pentru acest interval, Bucureștiul se află sub atenționare meteorologică cod galben, care vizează vântul puternic și precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vânt puternic și risc de polei în noaptea de joi spre vineri

În intervalul 8 ianuarie, ora 23:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, Capitala va rămâne sub cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe timpul nopții, când probabilitatea de apariție a precipitațiilor slabe mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – va fi ridicată. Acestea pot favoriza depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor menține scăzute: maxima zilei de vineri va fi în jur de 2 grade, iar minima va oscila între -3 și -1 grad.

Informare ANM: răcire accentuată a vremii până sâmbătă dimineață

ANM a emis și o informare meteorologică de interes general, valabilă pentru intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00, care vizează răcirea vremii în municipiul București.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteo, mesajul va fi actualizat, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.