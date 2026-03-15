Nicușor Dan și Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Comunitatea maghiară este o parte importantă a societății noastre”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, duminică, un mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. „Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice”, a transmis Nicușor Dan. La rândul său, și premierul Bolojan a transmis un mesaj, spunând că, în România, „comunitatea maghiară este o parte importantă a societății”.

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună.

În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice”, a spus Nicușor Dan.

„Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană. Proiectul european înseamnă, pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România.

Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice.

Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate - libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa”, a mai transmis președintele.

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat.

Le doresc cetățenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră și în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice și prospere pentru toți cetățenii săi!

Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor”, a adăugat șeful statului.

Ilie Bolojan:

Și premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj.

„De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României.

15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care își făceau loc în toată Europa în 1848. E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte”, a spus Bolojan.

„Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre. Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare.

Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor și identității tuturor comunităților etnice și în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetățeni. România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunități, iar această direcție trebuie continuată cu responsabilitate și echilibru.

Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societății noastre, să continuăm să construim punți de dialog și să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră. Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune și urarea de a o sărbători cu demnitate și încredere în viitor. La mulți ani”, a transmis Premierul.