De ce a stat fondatorul Anthropic alături de Papa Leon în timpul unui avertisment dur despre inteligența artificială

5 minute de citit Publicat la 21:30 30 Mai 2026 Modificat la 21:30 30 Mai 2026

Cofondatorul companiei americane de inteligență artificială (AI) Anthropic, Christopher Olah, participă la prezentarea primei enciclici a Papei Leon al XIV-lea, intitulată „Magnifica humanitas" (Omenirea magnifică), la Vatican. sursa foto: Hepta

În primul document doctrinar major al pontificatului său, Papa Leon al XIV-lea a luat în vizor inteligența artificială. Suveranul Pontif a enumerat cele mai îngrijorătoare amenințări pe care tehnologia le aduce omenirii: înlocuirea muncitorilor, accelerarea războiului și exploatarea mediului. La ceremonia de prezentare a învățăturii, în ziua publicării ei la Vatican, Papa a fost flancat de un invitat neobișnuit: cofondatorul Anthropic, Chris Olah – unul dintre oamenii din spatele boomului AI care îl îngrijorează atât de mult pe acesta, scrie The Guardian.

Prezența lui Olah ridică o întrebare esențială: cum ar putea Biserica Catolică și cel mai valoros startup AI din lume să colaboreze, când tehnologia Anthropic ar putea aduce exact viitorul împotriva căruia avertizează Leon?

Enciclica lui Leon discută pe larg despre păstrarea demnității muncii umane, amenințată de AI – însă marile companii de inteligență artificială, inclusiv Anthropic, nu pun aceste preocupări pe primul plan, spune Pete Furlong, manager senior pentru politici și cercetare la Center for Humane Technology, o organizație non-profit care militează pentru responsabilizare în domeniul AI.

„Toate aceste companii construiesc o tehnologie care… este concepută să înlocuiască oamenii”, spune Furlong. „Asta intră în contradicție directă cu cuvintele Papei. Nu poți avea demnitate într-o lume în care construiești tehnologie pentru a înlocui oamenii”.

Unele profesii – precum programatorii, reprezentanții de servicii pentru clienți și operatorii de introducere a datelor – sunt deosebit de vulnerabile la capacitatea AI de a automatiza sarcini, potrivit propriei analize a pieței muncii publicate de Anthropic în martie.

Un sondaj publicat luna trecută de centrul de cercetare non-profit Epoch AI a constatat că 20% dintre angajații cu normă întreagă din SUA au declarat că AI a preluat o parte din munca lor.

Însuși Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a avertizat asupra unei pierderi apocaliptice a locurilor de muncă din sectorul administrativ în anii următori.

„Vatican-washing”

Există riscul ca implicarea Anthropic alături de Vatican să rămână superficială și să ducă la un discurs „de fațadă”, lipsit de o autoexaminare critică – pentru ambele părți, spune Paolo Carozza, profesor de drept la Notre Dame Law School și copreședinte al Consiliului de Supraveghere al Meta.

„Asta e marca Anthropic, nu? Așa se diferențiază, aliindu-se cu vocile mai orientate spre siguranță și responsabilitate. E ceva de câștigat din a putea spune: «Uite, până și Papa e dispus să stea de vorbă cu noi datorită [imaginii noastre pro-siguranță]. Google n-a fost pe scenă, OpenAI n-a fost pe scenă»”, spune Carozza.

Carozza rămâne totuși optimist – deși inițial a fost sceptic față de prezența lui Olah la ceremonie.

„Trebuie să existe dialog între toți actorii implicați, și nu poate fi o chestiune de tipul noi contra lor”, a adăugat el.

Furlong, de la Center for Humane Technology, este în mare măsură de acord. „Ceea ce scrie Papa intră în conflict cu ceea ce spune Anthropic. Pentru mine, ăsta e un semn bun”, spune el.

Furlong consideră că, deocamdată, merită luate în serios eforturile Anthropic și că este important să existe un dialog cu pionierii AI – fiind însă prudenți în privința modului în care presiunile financiare tot mai mari, cum ar fi o listare la bursă, le-ar putea modifica pozițiile pe viitor.

Olah a remarcat în intervenția sa că fiecare laborator AI de frontieră „operează în interiorul unui set de stimulente și constrângeri care pot intra uneori în conflict cu a face ceea ce e corect”.

„Indiferent cât de sincer ne propunem fiecare dintre noi să facem ceea ce e corect – și cred că mulți dintre noi chiar vrem asta –, vom fi întotdeauna influențați de aceste stimulente”, a spus el.

Unii susținători ai siguranței AI consideră că Papa nu a fost suficient de ferm în încercarea de a ține în frâu pericolele tehnologiei.

Timnit Gebru, fondatoarea Distributed Artificial Intelligence Research Institute, a scris într-o postare pe LinkedIn că alianța reprezintă practic un exercițiu de „Vatican-washing” și că Biserica ar fi trebuit să se alieze cu „lucrătorii din domeniul datelor, exploatați și care luptă pentru drepturile lor, cu oamenii a căror apă este poluată și care se opun centrelor de date, sau cu numeroasele alte victime din întreaga lume”.

Anthropic nu a oferit niciun comentariu pe acest subiect.

Anthropic și Leon, pe aceeași poziție în privința AI și a războiului

Biserica și Anthropic sunt de acord și în privința altor chestiuni, precum liniile roșii în folosirea AI în război. Leon a scris despre felul în care AI poate „coborî pragul de la care se recurge la forță, poate scuti oamenii de responsabilitate și poate alimenta o cultură în care inamicul este redus la o statistică, iar victima la «pagubă colaterală»”. El a cerut „cele mai riguroase constrângeri etice” pentru a proteja „caracterul sacru al vieții și pentru a evita o cursă a înarmării cu astfel de arme”.

Atunci când Amodei a refuzat la începutul acestui an să permită guvernului american să folosească modelele AI ale companiei sale în arme complet autonome și în supravegherea în masă, decizia a declanșat un conflict aprig cu președintele.

Administrația Trump a pus ulterior Anthropic pe lista neagră și a desemnat compania drept o amenințare la adresa lanțului de aprovizionare – declanșând o bătălie juridică încă în desfășurare.

Anthropic și-a construit imaginea în jurul ideii de siguranță a AI, prin contrast cu rivalul său OpenAI, unde Amodei a lucrat cândva: compania recunoaște riscurile sistemelor sale și promovează măsuri de protecție pentru o utilizare responsabilă a AI.

Anthropic a cheltuit o sumă record de 1,6 milioane de dolari pe lobby în primul trimestru al anului 2026 – depășindu-și concurentul OpenAI. O bună parte din demersurile sale la Washington și în legislativele statale promovează reglementarea AI.

Papa Leon cere centre de date mai sustenabile, în timp ce Anthropic continuă să construiască

Ascuns într-un singur paragraf al enciclicii de aproximativ 42.000 de cuvinte se află o critică blândă la adresa centrelor de date care alimentează boomul AI și un apel la reducerea daunelor lor de mediu.

„Sistemele AI actuale necesită cantități enorme de energie și apă, influențând semnificativ emisiile de dioxid de carbon și solicitând puternic resursele naturale”, a scris Papa Leon. „De aceea, este esențial să dezvoltăm soluții tehnologice mai sustenabile, care să reducă impactul asupra mediului și să ajute la protejarea casei noastre comune”.

Centrele de date au stârnit o reacție de respingere la nivel național în SUA – țara care găzduiește cele mai multe astfel de centre din lume –, din partea comunităților îngrijorate de efectele negative, de la emisiile industriale până la facturile la energie care explodează.

Aceste grupuri de calculatoare mari consumatoare de energie sunt fundamentale pentru afacerea Anthropic: compania are nevoie de puterea lor de calcul pentru a-și alimenta modelele AI tot mai performante. La rândul lor, numeroase agenții federale și unele dintre cele mai mari companii din lume depind de modelele Anthropic pentru fluxuri de lucru și analize complexe – fie că scopul este obținerea de profit, fie selectarea unei ținte militare.

Ambițiile Anthropic ar putea intra în conflict cu apelurile lui Leon pentru o creștere mai sustenabilă. Startup-ul AI a promis anul trecut investiții de 50 de miliarde de dolari în infrastructura AI, inclusiv în centre de date.

Compania s-a angajat însă să acopere creșterile prețurilor la electricitate cu care se confruntă consumatorii din cauza acestor facilități și să implementeze sisteme care reduc consumul de energie în perioadele de vârf.