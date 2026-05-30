Lukashenko i-a cerut lui Macron să își asume rolul de emisar în relația cu Rusia: „Meloni e femeie, nu poate negocia cu Moscova”

2 minute de citit Publicat la 22:13 30 Mai 2026 Modificat la 22:13 30 Mai 2026

Cel mai controversat comentariu al lui Lukashenko a vizat-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei. Foto: colaj Getty Images/Hepta

Alexander Lukashenko a exclus-o pe Giorgia Meloni ca posibil negociator cu Moscova în eventuale discuții privind încheierea războiului din Ucraina, într-o declarație care a stârnit controverse, relatează Euronews. Președintele Belarusului a dezvăluit că i-a spus lui Emmanuel Macron, într-o conversație telefonică, că premierul italian este „femeie” și nu ar trebui „împovărată” cu această responsabilitate, susținând că liderul francez este cel care ar trebui să își asume acest rol în relația cu Rusia.

Potrivit agenției belaruse BelTA, președintele Belarusului l-ar fi îndemnat pe Macron să își asume direct dialogul cu Moscova, invocând experiența sa politică îndelungată, dar și faptul că este bărbat.

„Ești un aksakal, un decan”, i-ar fi spus Lukashenko liderului de la Palatul Élysée, subliniind că alți lideri europeni importanți, precum cancelarul german Friedrich Merz sau premierul britanic Keir Starmer, sunt mai puțin experimentați din punct de vedere politic.

Aksakal este un termen folosit Asia Centrală, Caucaz și comunitățile turce pentru a desemna un bătrân respectat, un înțelept al comunității sau un lider informal cu experiență și autoritate morală.

„Sunteți principala figură și forța motrice a Europei în prezent”, i-ar fi transmis liderul belarus președintelui francez, invitându-l să viziteze atât Moscova, cât și Minsk pentru a aborda problemele „prin dialog”.

Însă cel mai controversat comentariu al lui Lukashenko a vizat-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei.

„În Italia, este o femeie premier. Vrei să pui povara asta pe o femeie? Meloni este femeie, nu poate negocia cu Moscova”, scrie agenția BelTA că i-ar fi spus Lukashenko lui Macron.

Declarațiile vin într-un moment în care, la nivel european, revine în discuție ideea numirii unui emisar special care să reprezinte Uniunea Europeană în eventualele negocieri viitoare cu Moscova.

Propunerea ca Europa să aibă un negociator la aceste eventuale discuții a fost susținută și de Giorgia Meloni, care a afirmat în repetate rânduri că dialogul cu Moscova ar trebui purtat de o persoană capabilă să vorbească în numele întregii Uniuni Europene, pentru a evita inițiative diplomatice izolate ale statelor membre.

La rândul său, Emmanuel Macron a pledat în mai multe rânduri pentru menținerea unui canal de comunicare cu Kremlinul, însă doar în cadrul unei strategii comune europene.

În ultimele săptămâni, în cercurile politice și media europene au circulat informații potrivit cărora Angela Merkel ar putea juca un rol de mediator, datorită experienței sale îndelungate în relația cu Vladimir Putin. De asemenea, a fost menționat și numele fostului premier italian Mario Draghi.

Până în prezent însă, Uniunea Europeană nu a luat nicio decizie oficială și nu există nicio candidatură formală pentru această funcție.