Administrația Trump renunță la noua regulă privind cererile de rezidență permanentă

1 minut de citit Publicat la 21:49 30 Mai 2026 Modificat la 21:49 30 Mai 2026

Donald Trump. sursa foto: Getty

Administrația de la Washington a abandonat intenția anunțată pe 22 mai, prin care solicitanții de rezidență permanentă ar fi fost obligați să își depună cererile din țara de origine, după un val de indignare publică, notează Agerpres.

Departamentul pentru Securitate Internă, responsabil de problemele de imigrare, a precizat vineri că noua politică nu se va aplica, în cele din urmă, tuturor celor care solicită mult-râvnita carte verde, ci „mai degrabă de la caz la caz”.

Potrivit departamentului, regula „a servit pur şi simplu ca o reamintire pentru agenţi să îşi folosească puterea discreţionară” în a decide dacă le cer sau nu solicitanților să părăsească Statele Unite pentru a-și completa cererile.

Este o schimbare bruscă de poziție, întrucât Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) anunțase cu o săptămână înainte că, „de acum înainte, un cetăţean străin care locuieşte temporar în Statele Unite şi doreşte să obţină o carte verde trebuie să se întoarcă în ţara sa de origine pentru a aplica, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale”.

La momentul respectiv, purtătorul de cuvânt al USCIS, Zach Kahler, explicase că deținătorii de vize pe termen limitat – „cum ar fi studenţii, lucrătorii temporari sau persoanele cu vize turistice, vin în Statele Unite pentru o perioadă scurtă şi pentru un motiv specific. Sistemul nostru este conceput astfel încât aceştia să plece după ce şederea lor se termină. Şederea lor nu ar trebui să funcţioneze ca un prim pas către procesul de obţinere a cărţii verzi”.

Măsura stârnise consternare în rândul mai multor organizații pentru drepturile migranților și firme de avocatură, care se temeau că ar putea genera confuzie pentru solicitanții de rezidență permanentă.

Reprezentantul democrat Chuy Garcia, membru al Camerei Reprezentanților, calificase noua politică drept „absurdă şi crudă”. Ea „va obliga mii de imigranţi legali, inclusiv soţi/soţii de cetăţeni americani, să-şi părăsească locuinţele, familiile şi locurile de muncă timp de săptămâni, chiar luni, pentru a-şi obţine cartea verde în afara Statelor Unite”, avertizase el.

Potrivit Washington Post, Statele Unite emit anual peste un milion de cărți verzi, iar în prezent mai mult de jumătate dintre solicitanți se află deja pe teritoriul american.

Într-o amplă ofensivă anti-imigrație dusă de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, o altă cale a imigrației legale – cea a refugiaților – a fost deja în mare parte închisă.