Emmanuel Macron anunță că se va retrage din politică după încheierea celui de-al doilea mandat

Emmanuel Macron conduce Franța din 2017 și este primul președinte din istoria recentă care a reușit să obțină două mandate prezidențiale succesive. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că nu „va mai face politică” după ce-și va încheia mandatul în 2027, după zece ani la conducerea Franţei, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Am făcut politică înainte şi nu o voi face după aceea”, a spus Macron, joi, în timpul unei vizite la şcoala franceză din Nicosia, înaintea unui summit informal al Uniunii Europene.

El a adăugat că „cel mai dur” lucru din ultima parte a celui de-al doilea mandat al său este să-şi apere bilanţul, simultan cu găsirea „energiei de a relua” activitatea pe acele lucruri care „nu au fost reuşite”.

Macron i-a răspuns unui elev care l-a întrebat când „și-a dorit prima dată să fie preşedinte”. „Mi-am iubit ţara întotdeauna şi sunt mereu interesat de viaţa ţării mele, dar asta nu face din tine un preşedinte”, a răspuns Emmanuel Macron.

„Mi-am dorit ca ideile mele să se poată concretiza. Mi-am spus că putem schimba lucrurile mai bine şi mai rapid şi de aceea am lansat o mişcare politică, după care am ajuns la preşedinţia ţării”, a explicat preşedintele Franţei.

Mandatele lui Emmanuel Macron au fost marcate de criza mişcării „vestelor galbene”, declanşată la finalul lui 2018 şi legată de revendicările privitoare la scăderea puterii de cumpărare, la măsurile de sprijinire masivă în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a proteja economia şi locurile de muncă şi la adoptarea reformei sistemului de pensii, care a ridicat vârsta legală de pensionare în Franţa la 64 de ani şi a fost contestată masiv la nivelul societăţii.

Dizolvarea parlamentului de către Macron în 2024 a deschis o perioadă de instabilitate politică. De atunci, în Adunarea Naţională nu există o majoritate, existând trei blocuri politice - tabăra prezidenţială aliată, partidele de stânga şi ecologiste şi extrema dreaptă.