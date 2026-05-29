Noua metodă de înșelătorie cu AI care te poate lăsa fără bani: Cum să te protejezi de escrocii care clonează vocea cunoscuților tăi

3 minute de citit Publicat la 13:37 29 Mai 2026 Modificat la 13:37 29 Mai 2026

Escrocii au început să folosească fraudele cu clonare vocală prin AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O mamă din California a povestit, pentru CNN, că a fost înșelată luna aceasta cu mii de dolari după ce a primit un apel telefonic în care a auzit o voce ce părea să fie a fiicei sale aflate în pericol. Femeia suspectează acum că a fost victima unei farse generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cazul face parte dintr-un val tot mai mare de escrocherii de tip „clonare vocală”, în care infractorii folosesc instrumente AI pentru a crea copii extrem de convingătoare ale vocilor unor persoane reale, pornind de la doar câteva secunde de înregistrare audio.

Potrivit Federal Bureau of Investigation (FBI), americanii au pierdut anul trecut peste 893 de milioane de dolari din cauza fraudelor asociate inteligenței artificiale, inclusiv atacuri prin clonare vocală, e-mailuri de tip phishing generate cu AI și alte tipuri de înșelătorii online.

Escrocii pot imita vocea oricui — membri ai familiei, prieteni, colegi sau chiar reprezentanți ai unor servicii profesionale.

Mai multe bănci importante, inclusiv Starling Bank din Marea Britanie și Commonwealth Bank of Australia, și-au avertizat clienții să fie atenți la astfel de tentative de fraudă.

Experții spun că replicile vocale generate cu AI au devenit atât de realiste încât majoritatea oamenilor nu mai pot face diferența între o voce artificială și una autentică.

„Pentru omul obișnuit, nu este realist să ne așteptăm să poată identifica aceste falsuri”, a declarat Henry Ajder, expert în conținut generat cu AI și consultant pentru guverne și companii. „Și eu am dificultăți în a le detecta. La fel și majoritatea oamenilor.”

Cum funcționează escrocheriile cu voce generată de AI

Infractorii pot crea o replică AI a unei voci folosind o scurtă înregistrare audio, obținută adesea de pe rețelele sociale sau din apeluri telefonice înregistrate fără știrea victimei. Platformele sociale oferă și informații despre familie și apropiați, care pot deveni ținte ale atacurilor.

De obicei, escrocii încearcă să creeze panică. Victima primește un apel în care o voce familiară susține că a fost răpită, arestată sau implicată într-un accident și cere urgent bani pentru a fi „salvată”.

„Nu aveai timp să gândești”, declara anul trecut pentru CNN avocatul Gary Schildhorn, din Philadelphia, care a fost ținta unei astfel de escrocherii în care era imitată vocea fiului său. „Tot ce gândeam era că trebuie să-mi ajut copilul.”

În unele cazuri, tehnologia folosită este și mai avansată. Atacatorii pot utiliza instrumente de tip text-to-speech sau tehnici de „voice skinning”, care modifică vocea escrocului în timp real pentru a suna ca persoana imitată. Astfel, conversația poate avea loc interactiv, ceea ce face frauda și mai credibilă.

De asemenea, hackerii pot falsifica numărul afișat pe telefon printr-o tehnică numită „caller ID spoofing”, ceea ce înseamnă că un apel poate părea că vine de la o persoană cunoscută, chiar dacă nu este cazul.

Cum te poți proteja

În trecut, pauzele nefirești sau fluctuațiile vocale puteau indica faptul că o voce era generată de AI. Însă experții avertizează că aceste semne sunt tot mai greu de observat pe măsură ce tehnologia evoluează.

Specialiștii recomandă să nu te bazezi doar pe autenticitatea aparentă a vocii, ci să fii atent la semnalele clasice ale unei escrocherii:

apelul creează un sentiment de urgență;

ți se cere să nu spui nimănui despre situație;

ești presat să transferi rapid sume mari de bani;

metodele de plată solicitate sunt neobișnuite.

Persoanele care primesc astfel de apeluri ar trebui să încerce să contacteze presupusa victimă prin alte mijloace — mesaj text, apel pe alt număr sau prin intermediul unei persoane apropiate care poate confirma situația.

Mama din California care a fost recent vizată de escroci a declarat pentru ABC7 News că și-a sunat fiica abia după ce trimisese deja banii. Fiica i-a răspuns imediat și se afla la serviciu.

Experții recomandă și stabilirea unui „cuvânt secret” între membrii familiei sau colegi, care să poată fi folosit pentru verificarea identității într-o situație de urgență. Acesta ar trebui să fie cunoscut doar de un grup restrâns și să nu poată fi găsit online.

„Dacă suspectezi că ceva nu este în regulă, este mai bine ca mama, fratele sau prietenul tău să râdă de tine pentru că ai crezut că sunt un robot”, spune Henry Ajder, „decât să ajungi să scoți bani de la bancomat pentru un escroc.”