Georgia scoate la licitație colecția de vinuri a lui Stalin. Banii vor fi folosiți pentru a se deschide o școală vinicolă

1 minut de citit Publicat la 13:29 29 Mai 2026 Modificat la 13:31 29 Mai 2026

FOTO: Getty Images

Guvernul georgian a desigilat vineri, pentru prima oară, pivniţa de vinuri ce i-au aparţinut lui Stalin şi care cuprinde aproximativ 40.000 de rarităţi franceze şi georgiene, cu intenţia de a scoate la licitaţie această colecţie de vinuri, dintre care unele datează din secolul XIX, transmite Reuters.

Banii obținuți vor fi folosiți pentru a deschide o şcoală vinicolă în Georgia.

Pânze de păianjen încâlcite atârnă de tavanul pivniţei, iar o dulceaţă plăcută, de mosc, pătrunde în aerul din acest depozit care conţine preţioasa colecţie de vinuri, deţinută cândva de cel mai infam fiu al Georgiei, Iosif Stalin.

Irakli Gilauri, proprietarul Gilauri Wines, care a colaborat cu Ministerul Agriculturii din Georgia la acest proiect, a declarat că licitaţia va ajuta la "punerea Georgiei pe harta colecţionarilor".

Ţara din Caucazul de Sud se prezintă drept locul de naştere al vinului, dovezile arheologice demonstrând o tradiţie continuă de vinificaţie care se întinde pe o perioadă de 8.000 de ani.

Stalin, născut în Georgia şi conducătorul Uniunii Sovietice din 1924 până la moartea sa în 1953, a fost un pasionat băutor de vin şi colecţionar de vinuri fine.

Tezaurul său include vinuri de pe cele mai faimoase moşii din Bordeaux, care au fost cândva deţinute de ţarul rus Alexandru al III-lea şi de fiul său, Nicolae al II-lea. Sovieticii au confiscat colecţia imperială Romanov după Revoluţia Rusă din 1917, iar Stalin a devenit păstrătorul acesteia, adăugând treptat soiurile sale georgiene preferate, scrie Agerpres.

Privind la sticlele acoperite de praf, colecţionarul Victor Chen, care a călătorit la Tbilisi din Dallas, Texas, s-a declarat entuziasmat de ceea ce a văzut. "Mă simt ca şi cum ai fi Indiana Jones care deschide o peşteră: ar putea fi nimic, ar putea fi ceva", a spus el. "Nu mai există multe lucruri care să fie încă momente istorice în acest moment, dar acesta ar putea fi unul dintre ele".