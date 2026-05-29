Tot mai mulți mileniali și Gen Z aleg „mini-pensionările”: Ce fac în perioadele lungi fără muncă. Unii din ei iau o pauză la câțiva ani

Publicat la 15:58 29 Mai 2026

Tot mai mulți tineri din generația milenialilor și din Generația Z încep să își regândească modul în care privesc pensionarea, alegând să își ia pauze planificate de la muncă – așa-numitele „mini-retrageri” – în loc să aștepte decenii pentru a se bucura de economiile acumulate.

Un exemplu este Ali Rosli, un profesionist de 33 de ani din domeniul financiar, care a trecut prin două astfel de pauze în ultimii șapte ani. Prima a avut loc în 2019, timp de două luni, după o perioadă intensă de muncă în Malaysia, unde ajunsese să lucreze chiar și 80 de ore pe săptămână, ceea ce i-a provocat epuizare profesională (burnout). A doua pauză a fost în noiembrie 2025, când a stat patru luni în Malaysia împreună cu soția sa, potrivit Reuters.

În 2019, Rosli câștiga aproximativ aproximativ 16.400 euro (sau 81.000 lei), economisind între 20% și 40% din venituri. A folosit banii strânși pentru a finanța o călătorie pe uscat din Beijing, prin Rusia, până în Europa, experiență pe care a descris-o drept „o călătorie a vieții sale”.

Ulterior, cariera sa a evoluat semnificativ, ajungând la un rol de senior manager în Londra, cu un salariu de aproximativ 100.000 de euro pe an (sau 500.000 lei).

„Pauzele îți pot accelera cariera, nu te trag înapoi”

După mai multe încercări eșuate de schimbare a carierei, Rosli a ales o nouă pauză de patru luni, timp în care a lucrat remote la proiecte financiare din Malaysia, înainte de a reveni la Londra ca freelancer în domeniul financiar și creator de conținut despre carieră și finanțe.

El spune că aceste pauze intenționate nu i-au afectat negativ cariera, ci dimpotrivă: „Din experiența mea personală, îți pot accelera cariera, nu te trag înapoi”, afirmă el. În viitor, intenționează să repete astfel de pauze la fiecare patru sau cinci ani.

Tendința este confirmată și de un raport HSBC privind calitatea vieții din 2025, care arată că tinerii investitori cu economii de peste 100.000 de dolari încep să vadă pensionarea nu ca pe un moment unic la finalul carierei, ci ca pe o serie de pauze planificate de-a lungul vieții profesionale.

Totuși, experții financiari atrag atenția asupra riscurilor. Kelly Renner, planificator financiar, avertizează că astfel de pauze sunt sustenabile doar dacă există joburi flexibile, bugete bine gestionate și economii solide. În lipsa acestora, „pot deveni un dezastru financiar”, iar perioadele lungi de inactivitate inexplicabilă pot afecta și CV-ul profesional.