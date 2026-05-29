Pentru a treia oară în această lună, o companie uriașă din domeniul cipurilor a intrat în clubul de un trilion de dolari

1 minut de citit Publicat la 11:08 29 Mai 2026 Modificat la 11:08 29 Mai 2026

SK Hynix produce cipuri de memorie / sursă foto: Hepta

Capitalizarea bursieră a gigantului sud-coreean de cipuri de memorie SK Hynix a depășit miercuri, pentru prima dată, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, după ce a crescut considerabil cererea pentru cipuri folosite în inteligența artificială. Compania se alătură astfel altor mari jucători din industrie, precum Samsung Electronics și Micron Technology, care au atins recent același prag de evaluare, potrivit CNN.

SK Hynix produce cipuri de memorie, iar în decursul unui an, acțiunile companiei au explodat, crescând cu aproximativ 1.000%, în timp ce cel al Samsung Electronics a crescut cu aproximativ 500%.

SK Hynix, Samsung Electronics și Micron Technology controlează aproape întreaga producție mondială de cipuri de memorie.

Samsung Electronics a ajuns la rândul său la o capitalizare bursieră de peste 1.000 de miliarde de dolari la începutul lunii mai, ceea ce alimentează frustrarea angajaților săi, care au cerut o repartizare mai echitabilă a profiturilor generate de AI, amenințând cu greva, înainte ca un acord să fie încheiat la începutul săptămânii.

În urmă cu doar câțiva ani, cipurile de memorie erau o parte mai veche și în mare parte trecută cu vederea a industriei semiconductorilor. Mulți lideri din domeniul tehnologiei și investitori s-au concentrat pe dezvoltarea de cipuri de procesare avansate, precum cele proiectate de Nvidia și produse de TSMC , companii care valorează ambele peste 1 trilion de dolari.

Însă goana de a dezvolta instrumente și infrastructură de inteligență artificială de ultimă generație a stimulat și cererea de stocare a memoriei, ceea ce a dus la o penurie globală a tipului de semiconductori care o furnizează.

Acum însă, în urma cererii mare și a profitului, angajații de la SK Hynix ar putea primi bonusuri de până la 900.000 de dolari în acest an, în timp ce angajații celorlalte două mari companii continuă să fie nemulțumiți de bonusurile acordate.

Concret, cei de la Samsung ar putea primi până la 400.000 de dolari în baza noului acord, ceea ce i-a determinat să protesteze și să amenințe cu grevă de 18 zile în această lună.

În timp ce guvernele și giganții mondiali din domeniul tehnologiei injectează sute de miliarde de dolari în centrele de date dedicate AI, cererea a explodat pentru producătorii de microprocesoare din siliciu utilizate pentru a procesa volume enorme de date în aceste infrastructuri.