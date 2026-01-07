Un nou ciclon mediteranean aduce ninsori și ger în România. ANM anunță un „episod de iarnă demn de reputația lunii ianuarie”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis astăzi prognoza pentru perioada imediat următoare, semnalând un episod autentic de iarnă în țara noastră, „demn de reputația lunii ianuarie”, adus de un nou ciclon mediteranean.

Potrivit meteorologilor, începând din 7 ianuarie și până în seara zilei de 8 ianuarie, un ciclon mediteranean se va deplasa dinspre Marea Adriatică, peste nordul Peninsulei Balcanice, către Ucraina.

Acesta va aduce precipitații intense, de 20...30 l/mp în majoritatea regiunilor, cu depunerea unui strat mai consistent de zăpadă. Vântul va sufla cu intensitate sporită, atingând 50...70 km/h în sud și est și 70...85 km/h în zona montană înaltă.

Nucleu de aer foarte rece: Răcire accentuată și ger

De joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, se va resimți pătrunderea aerului polar post-frontal, cu temperaturi maxime negative, între -8 și -6 grade în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu temperaturi minime sub -10 grade în zonele montane și în regiunile intracarpatice.

Meteorologii mai precizează că, potrivit modelelor numerice, regimul termic se va menține sub mediile climatologice ale perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în jumătatea de est a Europei.

Nucleul de aer foarte rece, cu valori între -6 și -18 grade, se va afla deasupra Ucrainei și Belarusului, la aproximativ 1550 metri altitudine.

Intervalul 12-15 ianuarie: temperaturi extrem de scăzute

În perioada 12-15 ianuarie, se estimează temperaturi negative atât ziua, între -10 și -2 grade, cât și noaptea, între -16 și -10 grade, local mai scăzute în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer senin. După data de 16 ianuarie, este posibilă o încălzire treptată a vremii. În intervalul 9-12 ianuarie, probabilitatea de ninsoare se menține ridicată.

Potrivit ANM, această perioadă de frig și ninsori reprezintă revenirea la tipicul iernii românești, denumită în popor și „luna lui gerar”. În ultimii 4-5 ani, iernile au fost mult mai blânde, cu temperaturi apropiate de primăvară.

De exemplu, ianuarie 2023 a fost cea mai caldă lună de ianuarie din România, cu o medie națională de +3,2 grade și o abatere de +5,1 grade față de media 1991-2020.