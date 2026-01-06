Climatolog ANM: Un ciclon mediteranean a adus ninsorile abundente, valul de ger şi ploile în România

Gerul, ninsorile şi ploile pun stăpânire pe mai bine de jumătate din teritoriul României până joi. Sursa colaj foto: meteoalarm.org & Facebook/Meteoplus

Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că un ciclon mediteranean este responsabil pentru ninsorile abundente, viscolul şi ploile care au pus stăpânire pe România. În următoarele zile sunt aşteptate în unele zone din ţară temperaturi de minus 15 grade Celsius şi până joi, la ora 12:00, sunt în vigoare mai multe coduri galbene de ploi, ninsori, viscol şi polei. Din cauza ciclonului mediteranean, în Serbia a fost emis un cod roșu de ninsori, iar pentru Grecia, Bosnia și Muntenegru, meteorologii au anunţat un cod roșu de ploi și vijelii.

"Vorbim de modificări în care avem de-a face cu cicloni dinspre Atlantic, dar şi cicloni mediteraneeni. Pe noi ne afectează din punct de vedere al precipitaţiilor mai ales aceşti cicloni mediteraneeni, vorbim de un ciclon mediteranean care chiar ne va aduce aceste precipitaţii excedentare, care vor fi în toate formele: în formă de ninsoare, dar şi în formă de lapoviţă.

Şi aţi văzut că atenţionările ne arată şi că vorbim de posibilitatea de polei. în zone din estul, centrul şi sudul Transilvaniei, dar şi Moldova. Deci, mare atenţie la problema poleiului", a explicat specialista de la ANM în cadrul intervenţiei telefonice la Antena 3 CNN.

Vremea se va menține rece în cea mai mare parte a Europei, chiar foarte rece, geroasă dimineața și noaptea în centru și, în special, în nord și nord-est, unde gerul va persista și peste zi. Excepție va face, din nou, extremitatea de sud-est a continentului, unde va staționa aer subtropical, ce va determina temperaturi mult peste normal. Astfel, la amiază, se vor înregistra valori de la −15…−25°C în nordul și centrul Peninsulei Scandinavice, în Finlanda și nord-vestul Rusiei, până la 20…23°C în Attica și Creta.

"E un episod de iarnă, mai ales în vestul Europei avem condiţii severe din acest punct de vedere. Evident că începem să simţim şi noi, e o informare meteorologică, mai multe coduri galbene. Iar dacă vorbim de felul în care prognozele reuşesc să surprindă fenomenele reale, într-adevăr, situaţia este destul de dinamică şi trebuie să fim atenţi la toate actualizările, inclusiv la cele de timp nowcasting", a mai precizat climatologul Roxana Bojariu, la Antena 3 CNN.

Meteorologii de peste hotare au emis mai multe alerte de vreme severă, valabile marţi şi miercuri. Este vorba despre un cod roșu de ploi și vijelii în Grecia, Bosnia și Muntenegru; un cod roșu de vânt în Croația. În Serbia se află în vigoare un cod roșu de ninsori, iar în Spania este cod roșu și portocaliu de frig.

Există mai multe avertizări cod portocaliu și galben de ninsori, lapoviță și frig în state din vestul și centrul Europei.