Panourile solare care înfloresc în fiecare dimineață și urmăresc soarele pe tot parcursul zilei

2 minute de citit Publicat la 10:00 15 Mar 2026 Modificat la 10:00 15 Mar 2026

Dispozitivul funcționează asemănător unei flori reale. Foto: Getty Images

Smartflower Solar Tracker este un sistem fotovoltaic neobișnuit, care combină tehnologia panourilor solare cu un design inspirat din natură. Conceptul urmărește aceeași direcție începută de produse precum Tesla Solar Roof, unde energia regenerabilă este integrată într-o formă mai atractivă din punct de vedere estetic, scrie solarreviews.com.

Dispozitivul funcționează asemănător unei flori reale. Dimineața, „petalele” sale se deschid automat, iar panourile solare se orientează spre Soare pentru a capta cât mai multă lumină. Sistemul își ajustează poziția permanent pe parcursul zilei, menținând un unghi optim față de razele solare.

Datorită mecanismului de urmărire pe două axe, Smartflower poate produce cu până la 40% mai multă energie comparativ cu panourile solare clasice montate fix.

Seara, când soarele apune, petalele se închid automat până a doua zi. Sistemul este programat să se replieze și în condiții de vânt puternic, de peste aproximativ 50 km/h, iar structura este proiectată să reziste chiar și la rafale de intensitate apropiată de cea a unui uragan.

Când petalele sunt complet deschise, Smartflower are un diametru de aproximativ 5 metri. Întreaga structură ocupă aproximativ 19 metri pătrați, cam cât suprafața unui mic garaj pentru o singură mașină.

Caracteristicile principale ale sistemului Smartflower

Designul ridicat al structurii permite o răcire naturală a panourilor. Aerul circulă prin spatele fiecărei „petale”, ceea ce ajută la menținerea unei temperaturi optime de funcționare. Această răcire naturală poate crește randamentul panourilor cu până la 10%.

Un alt avantaj este sistemul automat de autocurățare. De fiecare dată când petalele se deschid sau se închid, perii speciale montate pe margini curăță suprafața panourilor. Acest mecanism reduce acumularea de praf și poate îmbunătăți producția de energie cu încă aproximativ 2%.

În esență, întregul sistem funcționează ca un tracker solar de mari dimensiuni, urmărind permanent poziția Soarelui pentru a maximiza producția de energie.

Cât costă Smartflower comparativ cu panourile solare obișnuite

Prețul unui sistem Smartflower este, în general, între 25.000 și 30.000 de dolari, media fiind în jur de 27.000 de dolari.

Pentru cei care caută cea mai eficientă soluție din punct de vedere al costului, panourile fotovoltaice clasice rămân opțiunea mai economică.

În schimb, Smartflower este conceput și ca element vizual spectaculos, nu doar ca sursă de energie. Sistemul atrage atenția, funcționează ca o piesă tehnologică decorativă și poate deveni un punct central al unei proprietăți.

Pentru persoanele interesate de design, inovație și energie verde, Smartflower poate reprezenta o alegere interesantă.

Câtă energie produce un Smartflower

În funcție de poziția geografică și de cantitatea de soare disponibilă, un sistem Smartflower produce anual între 3.400 și 6.200 kWh de energie electrică. În medie, producția este de aproximativ 4.000 kWh pe an.

Chiar dacă investiția inițială este mai mare, sistemul poate genera economii semnificative pe termen lung. De exemplu, într-un oraș însorit, producția anuală poate ajunge la peste 5.500 kWh.

Ce este Smartflower Plus

Varianta Smartflower Plus include o baterie integrată și un invertor alimentat de energie solară. Sistemul poate funcționa fie într-o configurație hibridă, fie complet independent de rețeaua electrică.

Acesta este disponibil în două variante de stocare a energiei: 4,6 kWh sau 13,8 kWh, capacitatea mai mare fiind comparabilă cu cea oferită de Tesla Powerwall.

Îți poți încărca mașina electrică cu Smartflower?

Da. Energia produsă de sistem poate fi folosită pentru încărcarea unui vehicul electric. Compania a lansat și o versiune specială numită Smartflower EV, care include un port dedicat pentru încărcarea mașinilor electrice.

Așadar, din punct de vedere vizual și tehnologic, Smartflower este una dintre cele mai interesante inovații din domeniul energiei solare rezidențiale. Sistemul este portabil, disponibil în mai multe culori și poate fi instalat relativ rapid. De asemenea, dacă proprietarii se mută, unitatea poate fi demontată și relocată.