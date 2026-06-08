O metropolă din Europa va avea mașini fără șofer, din această vară. Două companii de ridesharing pun în circulație robotaxiuri cu AI

2 minute de citit Publicat la 16:12 08 Iun 2026 Modificat la 16:12 08 Iun 2026

Mașină Uber fără șofer. Sursa foto: Uber via CNN Newsource

Mașinile autonome vor fi disponibile în curând pentru public în Londra, o premieră pentru capitala britanică, care aduce vehicule alimentate de inteligență artificială într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume.

Lansarea marchează începutul extinderii globale a serviciului de robotaxiuri dezvoltat de compania britanică Wayve, care se va extinde în peste 10 orașe, inclusiv Tokyo, tot în acest an.

„Suntem foarte entuziasmați să lansăm acest serviciu în viitorul foarte apropiat și să oferim publicului acces la vehiculele noastre”, a declarat luni pentru CNN Kaity Fischer, vicepreședinte pentru operațiuni al Wayve.

Wayve își testează tehnologia pe străzile „complexe” ale Londrei încă din 2018 și intenționează să o lanseze pentru public în cursul acestei veri. Prima etapă va include „zeci, nu sute” de vehicule, a precizat aceasta.

Cum se va face trecerea de la mașinile cu șofer la cele autonome, în Londra

Lansarea din Londra vine într-un moment în care vehiculele autonome sunt introduse tot mai frecvent în marile orașe din Statele Unite și din alte regiuni ale lumii. Răspândirea rapidă a acestora a atras o atenție sporită asupra unei tehnologii care, până nu demult, părea desprinsă din viitor, dar care a devenit acum o realitate.

În faza inițială, cursele Wayve vor fi supravegheate de șoferi Uber autorizați, care au beneficiat de instruire specializată, înainte ca operațiunile complet autonome să înceapă.

Potrivit lui Fischer, această abordare va contribui la „demonstrarea siguranței” și la „construirea încrederii” în rândul publicului.

„Ne permite să construim un dosar solid privind siguranța, astfel încât, atunci când vom elimina șoferii din vehicule, să avem deja un istoric puternic care să demonstreze că sistemul funcționează în condiții de siguranță”, a explicat ea.

Fischer a precizat că nu există un calendar „strict” pentru eliminarea supraveghetorilor din vehicule, subliniind că siguranța rămâne prioritatea principală.

O investigație recentă realizată de CNN asupra robotaxiurilor Waymo, companie deținută de Alphabet, în Statele Unite, a descoperit incidente serioase legate de siguranță, inclusiv cazuri în care vehiculele au trecut pe culoarea roșie a semaforului sau au intrat pe sensul opus de circulație.

Cu toate acestea, Fischer susține că vehiculele autonome fac drumurile „mai sigure”.

„Statisticile vorbesc de la sine”, a spus ea. Mașinile autonome „nu sunt niciodată somnoroase și nu sunt niciodată distrase”, având în plus capacitatea de a percepe mediul înconjurător „la un nivel de precizie mult mai ridicat decât oamenii”.

„Inteligență artificială întrupată”

Progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale și al serviciilor de cloud computing au accelerat dezvoltarea și implementarea tehnologiei Wayve, care face parte din categoria cunoscută sub numele de „Embodied AI” (inteligență artificială întrupată) sau inteligență artificială aplicată unui sistem fizic.

„În perioada în care Wayve a fost fondată, în 2017, nimeni nu credea că industria auto va integra inteligența artificială într-o mașină”, a declarat Fischer.

În prezent, tot mai multe companii din domeniul vehiculelor autonome adoptă abordarea Wayve. Ea a adăugat că și popularizarea sistemelor de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, a contribuit la creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului.

Spre deosebire de unii dintre competitorii săi, tehnologia hardware a Wayve este integrată direct în vehicule încă din etapa de producție, și nu montată ulterior.

„Tehnologia noastră echipează vehiculele cu un „creier robotic” capabil să învețe din mediul real și să interacționeze cu acesta”, precizează Wayve pe site-ul său.

Fischer a lăudat, de asemenea, abordarea clară a guvernului britanic în ceea ce privește reglementarea tehnologiei autonome, prin cadrul legislativ Automated Passenger Services.

„Guvernul Regatului Unit a investit, de asemenea, masiv în inteligența artificială”, a adăugat ea.