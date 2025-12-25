Robotaxi, taxiul fără șofer, ajunge și la Londra, însă britanicii nu sunt așa încântați

Într-un sondaj YouTube realizat în Marea Britanie, peste 60% dintre respondenți au declarat că nu s-ar simți confortabil într-un taxi fără șofer. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Robotaxi, taxiul autonom, fără șofer uman, va ajunge la Londra în 2026, așa cum s-a întâmplat deja în San Francisco și în alte părți ale lumii.

Două companii care oferă servicii de taxi în capitala britanică, Uber și Lyft , au anunțat săptămâna aceasta că au ajuns la un acord cu Baidu, compania chineză ale cărei taxiuri, numite Apollo Go, operează deja în zeci de orașe, în principal în China , cu milioane de curse fără șofer., relatează La Repubblica.

Scopul, se arată într-un comunicat, este acela de a obține permisiunea autorităților de reglementare în transporturi din Londra pentru o perioadă de probă anul viitor, înainte de a lansa un serviciu regulat de taxiuri „inteligente”, capabile să funcționeze fără un șofer uman.

„Vestea acordului este un alt vot de încredere în planurile noastre pentru vehicule autonome”, a declarat ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander, pentru BBC . „Sperăm că proba poate începe în primăvara anului 2026, astfel încât să putem utiliza această nouă tehnologie în siguranță și în mod responsabil.”

Însă în Regatul Unit, mulți oameni rămân sceptici. Într-un sondaj YouTube realizat în octombrie, peste 60% dintre respondenți au declarat că nu s-ar simți confortabil într-un taxi fără șofer, invocând lipsa de încredere în siguranța tehnologică oferită de vehicul. Peste 85% au spus că ar prefera un taxi cu șofer uman, având în vedere că preţul şi confrotul sunt aceleași.

Pe de altă parte incidentele în care vehiculele autonome provoacă accidente, blochează pasageri sau provoacă ambuteiaje se întâmplă cu o frecvență remarcabilă . Un astfel de operator, Waymo, a suspendat serviciul sâmbătă, după ce unele dintre taxiurile sale au încetat brusc să funcționeze din cauza unei pene de curent. „Una e să treci testele pe pistele de laborator”, comentează profesorul Jack Stilgoe, profesor de tehnologie la University College London, „dar cu totul altceva e să creezi un sistem de taxiuri autonome de masă într-un oraș mare precum Londra”.

Însă atât Uber, cât și Lyft, care operează taxiuri autonome în Atlanta, unul dintre cele mai populate orașe din Statele Unite, spun că sunt încrezători că pot reproduce același model şi la Londra. „Viitorul sunt mașinile fără șofer”, susţin aceştia.