Pentru prima dată în război, Iranul lovește un avion american de vânătoare F-35. Aeronava nu a fost doborâtă și a reușit să aterizeze

1 minut de citit Publicat la 18:57 19 Mar 2026 Modificat la 18:57 19 Mar 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un avion de vânătoare american F-35 a efectuat o aterizare de urgență la o bază aeriană americană din Orientul Mijlociu, după ce a fost lovit de iranieni, scrie CNN.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că avionul stealth de a cincea generație „executa o misiune de luptă deasupra Iranului” când a fost forțat să efectueze o aterizare de urgență. Hawkins a spus că aeronava a aterizat în siguranță, iar incidentul este în curs de investigare.

„Aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul este în stare stabilă”, a adăugat Hawkins. „Acest incident este în curs de investigare.”

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a emis o declarație, însoțită de înregistrări video, care pretinde că arată țintirea unui avion american F-35A/B Lightning II cu o rachetă sol-aer pe cerul Iranului.

Lovitura ar fi prima de acest fel în războiul din Iran. Atât SUA, cât și Israelul folosesc avioane F-35 în conflict; avioanele costă peste 100 de milioane de dolari.

Aterizarea de urgență are loc în contextul în care înalți oficiali americani continuă să revendice un succes pe scară largă în campania lor împotriva Iranului. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi dimineață că SUA „câștigă decisiv” și că apărarea aeriană a Iranului a fost „aplatizată”