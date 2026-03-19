Reparațiile la uzina de GNL din Qatar, cea mai mare din lume, vor dura 3-5 ani și vor costa 26 de miliarde de dolari. ”Este apocalipsa”

O imagine a instalațiilor operaționale ale Qatar Energy pe 3 martie 2026 în Orașul Industrial Ras Laffan, Qatar. Qatar Energy a anunțat oprirea completă a producției de gaze naturale lichefiate (GNL) la instalațiile sale din Ras Laffan și Mesaieed pe 2 martie 2026, după ce atacurile iraniene au vizat instalațiile energetice.

Atacurile cu rachete ale Iranului au scos din funcțiune 17% din capacitatea de export de GNL a Qatarului. Refacerea acesteia va dura între trei și cinci ani, timp în care 12,8 milioane de tone de GNL pe an vor fi scoase din funcțiune, a declarat pentru Reuters Saad al-Kaabi, CEO al Qatar Energy, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din lume. El a spus că două dintre cele 14 trenuri de producție și una dintre cele două uzine de transformare a gazelor în lichide (GTL) au fost avariate.

„Nici în cele mai groaznice coșmaruri ale mele, nu mi-aș fi putut imagina că Qatarul — Qatarul și întreaga regiune — ar fi vizate de un astfel de atac, mai ales din partea unei țări musulmane frățești în timpul lunii Ramadan”, a declarat al-Kaabi, care este și ministrul energiei din Qatar. El a estimat că pagubele ar costa țara 20 de miliarde de dolari în venituri anuale, amenințând aprovizionarea cu Europa și Asia. QatarEnergy estimează că reparațiile ar putea costa 26 de miliarde de dolari.

Un atac iranian asupra câmpului de gaze Ras Laffan, care găzduiește complexul QatarEnergy LNG, va avea consecințe grave pentru piața energetică globală, a declarat prim-ministrul qatarez Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, într-o conferință de presă, citată de Moscow Times. Qatar a furnizat 20% din GNL-ul mondial; capacitatea complexului era de 77 de milioane de tone pe an.

Potrivit lui Kaabi, din cauza avariilor la două linii de producție, QatarEnergy va trebui acum să declare forță majoră asupra contractelor de furnizare de GNL pe o perioadă de până la cinci ani către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Anterior, când Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz pentru transportul maritim, compania declarase deja forță majoră pentru unele contracte, dar acestea erau acorduri pe termen scurt.

Qatar nu a fost singura țară afectată de incident. Compania americană ExxonMobil deține aproximativ o treime din acțiunile conductelor avariate, iar compania britanică Shell este parteneră în compania conductei de gaze.

Analiștii spun că țările asiatice și europene se vor confrunta acum cu o concurență acerbă pentru reducerea aprovizionării cu GNL, ceea ce va duce la prețuri mai mari la gaze pentru o perioadă mai lungă de timp.

Laurent Segalen, un bancher de investiții specializat în energie curată, a declarat pentru FT: ”E apocalipsă acum. Lunile care urmează promit să fie o baie de sânge pentru importatorii de gaze”