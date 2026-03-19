Fermierii români vor primi 620 de milioane de lei pentru subvenționarea motorinei

1 minut de citit Publicat la 18:57 19 Mar 2026 Modificat la 18:57 19 Mar 2026

Guvernul a aproat, joi, o hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, prin care se asigură continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Astfel, Ministerul Agriculturii alocă 620 de milioane de lei pentru fermierii români, potrivit unui comunicat al MADR.

Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susținerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetale, zootehnice și de îmbunătățiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenției la legislația fiscală actuală.

Astfel, MADR alocă, pentru anul 2026, suma de 620 de milioane de lei. Aceste fonduri sunt destinate efectuării plăților pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025. Pentru anul 2026, diferența de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Rata accizei reduse a fost stabilită la 106,72 lei/1.000 litri. Această valoare reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri, calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, stabilit la 1 octombrie 2025.

Subvenția se acordă ca diferență între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 lei/1.000 litri), și rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol.

Plățile vor fi procesate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.