USR a decis să nu voteze Guvernul Tomac. Surse: Au fost doar 5 voturi pentru premierul propus de Nicușor Dan

„Votul a fost clar, o majoriate de peste 90% din Comitetul Politic”, a spus Dominic Fritz. Foto: Hepta

Conducerea USR a decis că nu va vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Au fost doar cinci voturi pentru premierul desemnat de Nicușor Dan și 131 împotrivă, potrivit surselor Antena 3 CNN. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că votul a fost clar, deși nu a fost dat cu ușurință. Liderul USR a adăugat că această decizie a partidului nu este împotriva lui Eugen Tomac și nici a președintelui României, dar un guvern tehnocrat ar fi „nefuncțional” și va adânci criza politică.

Decizia a venit după o ședință a conducerii USR care a durat mai bine de o oră. La discuții au luat parte primarii partidului, parlamentari, președinți de filiale și liderii Consiliilor Județene. La final, președintele USR, Dominic Fritz a declarat:

„Acum o săptămână, USR a anunțat că va avea discuții deschise cu premierul desemnat pe baza principiilor anunțate înainte de moțiunea de cenzură. Deși unii ne-au criticat, ni s-a părut important ca propunerea președintelui să fie cântărită cu mare responsabilitate.

După o săptămână de deliberări interne și discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai ce am consemnat această deczie cu un vot în Comitetul Politic. Votul a fost clar, o majoriate de peste 90% din Comitetul Politic.

Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional: nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, va adânci doar haosul”, a spus Fritz.

Președintele USR a adăugat că acest vot nu este unul împotriva Președintelui Nicușor Dan.

„Nu am luat această decizie cu ușurință, nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac, pe care îl apreciem, nu e o decizie împotriva Președintelui, a cărui îngrijorare față de pericolul extremismului în România o împărtășim. Dar azi avem obligația de a fi sinceri. Credem că vom putea ieși din blocajul politic doar cu adevărul, doar dacă spunem lucrurilor pe nume,

Un guvern tehnocrat ar fi doar o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate pro-europeană. Dorește să fie și la putere, dar fără să își asume nimic.

Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește. Cine ar profita de o astfel de ceață politică? Nu cetățenii”, a spus Fritz.

USR vrea la guvernare sau anticipate

Dominic Fritz a atras atenția că soluția la această criză politică trebuie să fie tot politică, adăugând că USR este pregătit să intre la guvernare „alături de parteneri de încredere”, iar dacă nu primește susținere să se organizeze alegeri anticipate.

„Am mai spus-o: criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei.

De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri.

USR e pregătit pentru a guverna responsabil alături de parteneri de încredere. Dacă nu găsim susținere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă, prin alegeri anticipate”, a spus președintele USR.

O ședință cu final așteptat

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, această decizie a USR era așteptată. Anterior acestei ședințe, după consultarea filialelor județene decizia aproape unanimă a fost de a nu susține Guvernul tehnocrat propus de Eugen Tomac și de aliniere cu PNL, partid care a anunțat deja că nu va vota pentru acest Executiv.

Au fost însă și voci în partid care au spus că USR trebuie să țină cont și de opinia Președintelui Nicușor Dan, care nu a lăsat loc de îndoială că își dorește ca acest guvern să fie învestit. Radu Miruță, ministrul Apărării, a fost cel mai vocal în această privință, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Un alt lider USR a declarat că „din cauza declarațiilor publice, unii se tem să nu existe o opinie pro-guvern tehnocrat”, însă, declarațiile recente ale unor lideri PSD, precum cea făcută de secretarul general Claudiu Manda care a afirmat că Guvernul Tomac va trece, au întărit opiniile anti-guvern în USR.

Negocieri pe ultima sută de metri

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Tomac a avut pe parcursul ultimele zile discuții pentru a încerca să îi convingă pe liderii USR și UDMR să susțină la vot Cabinetul. Acesta le-a oferit inclusiv ministere în viitorul Guvern, într-o încercare de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii.

UDMR, de asemenea, trebuie să decidă dacă va vota sau nu pentru Guvernul Tomac. În scenariul în care nici UDMR, nici USR nu vor vota pentru învestire nici PSD nu va vota guvernul, potrivit surselor Antena 3 CNN.

La Palatul Cotroceni se lucrează la un plan B în cazul în care Guvernul Tomac înregistrează un eșec în Parlament. Eugen Tomac a anunțat deja că nu își va depune mandatul și va duce toată procedura mai departe, adică va merge până la votul din Parlament, chiar dacă nu are votul partidelor.

Respingerea guvernului la vot va reseta procedura de desemnare a premierului, iar jocul se mută din nou la Palatul Cotroceni.

Președintele va consulta partidele și va face o a doua propunere de premier. Nicușor Dan înclină ca a doua nominalizare să fie una politică, au declarat surse oficiale pentru Antena3.ro. „Ne întoarcem la partide”, spun sursele citate. Iar mandatul ar urma să îi fie încredințat Partidului Social Democrat.

Dacă și a doua propunere cade, Președintele poate declanșa alegerile anticipate, deși, în repetate rânduri, Nicușor Dan a declarat că nu își dorește anticipate.