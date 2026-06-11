Surse: Eugen Tomac încearcă să convingă USR și UDMR să-i voteze Guvernul. Le oferă inclusiv ministere în Cabinet. „E dispus la orice”

După ce liberalii au decis, joi, să nu voteze Guvernul Tomac, premierul desemnat încearcă să obțină voturi macar de la USR și UDMR. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul desemnat Eugen Tomac încearcă, pe ultima sută de metri, să găsească sprijin pentru guvernul său. Potrivit unor surse politice, Tomac a avut pe parcursul ultimele ore discuții pentru a încerca să îi convingă pe liderii USR și UDMR să susțină la vot Cabinetul. Acesta le-a oferit inclusiv ministere în viitorul Guvern, într-o încercare de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii.

Semnalul a fost dat de Eugen Tomac încă de miercuri seara, când a declarat într-o emisiune TV că este dispus să îi ofere ministerul Dezvoltării lui Ciprian Ciucu, liderul PNL care l-a criticat pe Tomac că ar fi propus în guvern persoane impuse de PSD.

După ce liberalii au decis, joi, să nu voteze Guvernul Tomac, premierul desemnat încearcă să obțină voturi din alte zone politice. PSD ar vota guvernul doar în condițiile în care acesta ar fi votat cel puțin de UDMR. Dacă nici USR, nici UDMR nu vor vota, și parlamentarii PSD vor rămâne în bănci, ceea ce ar însemna un eșec total pentru Eugen Tomac.

Potrivit surselor citate, premierul desemnat le-a transmis liderilor USR și UDMR că este dispus să le ofere ministere în viitorul Cabinet. USR a declarat în repetate rânduri că ar vota un guvern din care ar face parte membri ai partidului, eventual aceeași miniștri pe care USR îi are acum în Executiv.

O declarație făcută de Radu Miruță a lăsat loc de interpretări. Acesta a declarat, miercuri seara, într-o emisiune la TVR Info, că în USR va avea loc vineri o consultare cu liderii filialelor județene și cu parlamentarii partidului în privința susținerii Guvernului Tomac.

„Colectăm aceste puncte de vedere având în minte și faptul că președintele Nicușor Dan susține un astfel de premier”, a subliniat Radu Miruță, care nu a respins posibilitatea ca USR să rămână la guvernare: „noi credem că e nevoie de un guvern în care să avem miniștri”.

Surse din conducerea USR au confirmat pentru antena3.ro că Eugen Tomac încearcă să îi convingă să voteze guvernul. „E dispus la orice, să schimbe miniștri unde sunt critici, orice doar să primească votul”, a declarat sursa citată.

Atât USR, cât și UDMR urmează să decidă dacă vor vota guvernul. Ambele partide înclină să nu voteze, însă deciziile urmează să fie luate în forurile statutare.

Joi, din guvernul propus s-a retras deja primul ministru. Adrian Papahagi, propus la Cultură, a anunțat că se retrage. Acesta a spus că nu vrea să fie parte într-un conflict politic și instituțional care îl depășește și pe care nu și-l dorește.

Retragerea lui Papahagi a venit după ce Eugen Tomac a transmis la partide lista Cabinetului, urmând să trimită și programul de guvernare. Acestea ar trebui depuse în Parlament până cel târziu duminică, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile miniștrilor și votul de învestitură.