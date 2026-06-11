Prima plecare din Guvernul Tomac. Adrian Papahagi se retrage: "Nu vreau să fiu parte într-un conflict politic"

Papahagi a speculat că Eugen Tomac va avea susținerea necesară pentru a primi votul de încredere al Parlamentului. Foto: Facebook/Adrian Papahagi

Adrian Papahagi a anunțat, joi, într-o postare pe Facebook, că se retrage din rândul miniștrilor tehnocrați propuși de premierul desemnat Eugen Tomac, înainte ca acesta să fi fost nominalizat oficial. El precizează că a acceptat în principiu să facă parte ca ministru al Culturii dintr-un posibil Guvern Tomac, dar că a renunțat la această propunere, deoarece, nu vrea să fie parte într-un conflict politic și instituțional care îl depășește și pe care nu și-l dorește.

"Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale.

Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan", a scris Papahagi.

Cum motivează Papahagi decizia

El a precizat că nu dorește să fie prins între o tabără pe care o simpatizează, dar care azi e divizată, și una pe care a combătut-o mereu:

"Speram să pot face câteva lucruri bune într-un mandat pe care îl bănuiam scurt, alături de oameni perfect onorabili ca Sorin Costreie, cu care fusesem coleg la NEC, sau Eugen Tomac, alături de care fondasem PMP.

Aș fi impulsionat renovările câtorva instituții majore de cultură prin programul "Temelii culturale" (în special aș fi sprijinit draga mea bibliotecă Batthyaneum), aș fi încercat să găsim un loc și să lansăm proiectul unei mari săli de spectacole în capitală, în beneficiul Festivalului Enescu, al premierelor naționale ale filmelor românești și al altor mari manifestări culturale. Aș fi făcut tot posibilul pentru a readuce TVA pe carte la 5%. Aveam o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac.

În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens.

Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată".

Premierul desemnat Eugen Tomac a finalizat lista miniștrilor pe care intenționează să îi propună pentru votul de învestitură în Parlament. De asemenea, a fost finalizat și programul de guvernare. Lista Cabinetului a ajuns deja la partidele parlamentare cărora Tomac le cere votul de încerdere, urmând să fie trimis și programul de guvernare. Totuși, premierul desemnat a dat de înțeles că unele nume propuse în Cabinet pot fi schimbate la solicitarea partidelor, în schimbul votului dat în Parlament.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a anunțat oficial decizia luată de partid referitoare la sprijinul pentru Guvernul Tomac: “PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent nu votez”, a spus Ilie Bolojan, la finalul ședinței PNL.