Surse: Lista completă a guvernului Tomac. Surpriza de la Ministerul Finanțelor. La Justiție va fi propus un consilier prezidențial

Premierul desemnat Eugen Tomac e finalizat lista miniștrilor pe care intenționează să îi propună pentru votul de învestitură în Parlament. De asemenea, a fost finalizat și programul de guvernare. Lista Cabinetului a ajuns deja la partidele parlamentare cărora Tomac le cere votul de încerdere, urmând să fie trimis și programul de guvernare. Totuși, premierul desemnat a dat de înțeles că unele nume propuse în Cabinet pot fi schimbate la solicitarea partidelor, în schimbul votului dat în Parlament.
Joi dimineață lista a fost finalizată, după ce premierul desemnat a mai avut discuții cu persoanele propuse pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor. Astfel, la Sănătate va fi propus Șerban Dragosloveanu, managerul spitalului de Ortopedie din București, iar la Ministerul Finanțelor propunerea este Ionuț Simion, fostul președinte AmCham (Camera de Comerț Americană). La Ministerul Justiției va fi propus Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial.
Miercuri, a fost stabilit și cine va fi propus la Ministerul de Interne. Este vorba de consulul României la Madrid, Tiberiu Trifan.
Lista Guvernului Tomac
Premier: Eugen Tomac
Vicepremier pentru Economie: Valeriu Nistor
Vicepremier Digitalizare - Bogdan Dumitru
Vicepremier/Ministerul Educației: Sorin Costreie
Ministerul Apărării: Dan Neculăescu
Ministerul de Externe: Luca Niculescu
Ministerul de Finanțe: Ionuț Simion
Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș
Ministerul Fondurilor Europene: Carmen Moraru
Ministerul Justiției: Cosmin Soare Filatov
Ministerul Sănătății: Șerban Dragosloveanu
Ministerul Transporturilor - Ionuț Mișala
Ministerul de Interne - Tiberiu Trifan
Ministerul Economiei - Florin Duma
Ministerul Energiei - Andrei Covatariu
Ministerul Mediului - Teodor Dulceață
Ministerul Muncii - Diana Morar
Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor
Ministerul Culturii: Adrian Papahagi
Ultimele calcule din Parlament
Potrivit ultimelor calcule din Parlament, pentru a fi aproape de cele 233 de voturi, Eugen Tomac are nevoie cel puțin de parlamentarii din PSD și UDMR, la care ar trebui să se alăture minoritățile naționale, cei din grupurile Uniți Pentru România și POT, precum și grupul Pace și parlamentarii neafiliați. Chiar și așa, tot ar mai fi nevoie de aproximativ 10 voturi. În condițiile în care toți cei enumerați ar vota disciplinat și ar fi prezenți cu toții la vot, s-ar aduna în jur de 224 de voturi. Tomac nu a discutat la negocieri cu parlamentari din SOS România, considerat un partid anti-occidental, însă, nu este exclus ca o parte dintre cei 15 membri ai grupului să-i dea votul.
Însă, există informații potrivit cărora dacă PNL și USR vor decide să nu susțină guvernul, PSD, de asemenea, nu-l va vota. Aceeași decizie ar urma să fi luată și de UDMR. Într-un astfel de scenariu, rezultatul votului pentru Guvernul Tomac ar putea fi unul dezastruos.
Câți parlamentari are fiecare partid:
- PSD - 128 de parlamentari
- AUR - 90 de parlamentari
- PNL - 76 parlamentari
- USR - 59 de parlamentari
- UDMR - 31 de parlamentari.
- Minorităţile - 17 parlamentari.
- Uniţi pentru România - 14 membri
- Grupul S.O.S România - 15 membri
- Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori
- Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori