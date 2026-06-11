Surse: Lista completă a guvernului Tomac. Surpriza de la Ministerul Finanțelor. La Justiție va fi propus un consilier prezidențial

Premierul desemnat Eugen Tomac a finalizat lista Cabinetului propus. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul desemnat Eugen Tomac e finalizat lista miniștrilor pe care intenționează să îi propună pentru votul de învestitură în Parlament. De asemenea, a fost finalizat și programul de guvernare. Lista Cabinetului a ajuns deja la partidele parlamentare cărora Tomac le cere votul de încerdere, urmând să fie trimis și programul de guvernare. Totuși, premierul desemnat a dat de înțeles că unele nume propuse în Cabinet pot fi schimbate la solicitarea partidelor, în schimbul votului dat în Parlament.

Joi dimineață lista a fost finalizată, după ce premierul desemnat a mai avut discuții cu persoanele propuse pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor. Astfel, la Sănătate va fi propus Șerban Dragosloveanu, managerul spitalului de Ortopedie din București, iar la Ministerul Finanțelor propunerea este Ionuț Simion, fostul președinte AmCham (Camera de Comerț Americană). La Ministerul Justiției va fi propus Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial.

Miercuri, a fost stabilit și cine va fi propus la Ministerul de Interne. Este vorba de consulul României la Madrid, Tiberiu Trifan.

Lista Guvernului Tomac

Premier: Eugen Tomac

Vicepremier pentru Economie: Valeriu Nistor

Vicepremier Digitalizare - Bogdan Dumitru

Vicepremier/Ministerul Educației: Sorin Costreie

Ministerul Apărării: Dan Neculăescu

Ministerul de Externe: Luca Niculescu

Ministerul de Finanțe: Ionuț Simion

Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș

Ministerul Fondurilor Europene: Carmen Moraru

Ministerul Justiției: Cosmin Soare Filatov

Ministerul Sănătății: Șerban Dragosloveanu

Ministerul Transporturilor - Ionuț Mișala

Ministerul de Interne - Tiberiu Trifan

Ministerul Economiei - Florin Duma

Ministerul Energiei - Andrei Covatariu

Ministerul Mediului - Teodor Dulceață

Ministerul Muncii - Diana Morar

Ministerul Agriculturii - Nicolae Istudor

Ministerul Culturii: Adrian Papahagi

Ultimele calcule din Parlament

Potrivit ultimelor calcule din Parlament, pentru a fi aproape de cele 233 de voturi, Eugen Tomac are nevoie cel puțin de parlamentarii din PSD și UDMR, la care ar trebui să se alăture minoritățile naționale, cei din grupurile Uniți Pentru România și POT, precum și grupul Pace și parlamentarii neafiliați. Chiar și așa, tot ar mai fi nevoie de aproximativ 10 voturi. În condițiile în care toți cei enumerați ar vota disciplinat și ar fi prezenți cu toții la vot, s-ar aduna în jur de 224 de voturi. Tomac nu a discutat la negocieri cu parlamentari din SOS România, considerat un partid anti-occidental, însă, nu este exclus ca o parte dintre cei 15 membri ai grupului să-i dea votul.

Însă, există informații potrivit cărora dacă PNL și USR vor decide să nu susțină guvernul, PSD, de asemenea, nu-l va vota. Aceeași decizie ar urma să fi luată și de UDMR. Într-un astfel de scenariu, rezultatul votului pentru Guvernul Tomac ar putea fi unul dezastruos.

Câți parlamentari are fiecare partid:

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori