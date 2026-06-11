Bolojan a anunțat de ce PNL nu susține învestirea Guvernului Tomac: "Fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire"

Ilie Bolojan, despre reforma administrației din Republica Moldova: "Nu poate aduce decât un plus pentru cetăţeni". Foto: INQUAM Photos/George Călin

Ilie Bolojan a anunțat oficial decizia luată de partid referitoare la sprijinul pentru Guvernul Tomac: “PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent nu votez”, a spus Ilie Bolojan, la finalul ședinței PNL.

Ilie Bolojan a criticat propunerea unui guvern fără susținere politică, susținând că acesta ar fi instabil și incapabil să implementeze reforme, rămânând doar o soluție de avarie. El a acuzat că o astfel de formulă ar permite adoptarea unor măsuri populare fără asumarea răspunderii politice și ar reprezenta, în fapt, o modalitate de a evita responsabilitatea pentru situația politică actuală, în special din partea PSD.

"Dată fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România, deci nu este o soluție guvernamentală. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire, este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu măsuri, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică, ca urmare a deficitelor și a angajamentelor pe care le are România, care vor fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur, pentru că nimeni nu îl va susține.

Când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari transpartinici, care vor da bine în ochii electoratului, cu efecte de creșteri de cheltuieli sau scăderi de venituri, vor fi susținute de o bună parte din parlamentari. Nimeni nu va fi la răspundere, toți vor fi la beneficii.

Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună am avut o moțiune de cenzură care a dus la căderea guvernului din care PSD a făcut parte. De atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici PSD nu a venit cu o soluție. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația în care am ajuns. E anormal să nu îți asumi guvernarea, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse la alte ministere. E incorect și imoral", a spus Ilie Bolojan.

Decizia din PNL vine după ce președintele Nicușor Dan a făcut un apel miercuri către partidele politice să fie „responsabile” și să voteze pentru învestirea Guvernului Tomac. Într-o declarație de presă scurtă, la Palatul Cotroceni, șeful statului a părut iritat de blocajul negocierilor conduse de premierul desemnat, Eugen Tomac. Nicușor Dan a subliniat că s-a ajuns la această soluție după ce partidele nu au venit cu o alternativă.