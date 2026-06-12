Lista finală a guvernului Tomac. La Cultură e propus moștenitorul domnitorului Grigore Ghica

1 minut de citit Publicat la 14:31 12 Iun 2026 Modificat la 14:34 12 Iun 2026

Mihai Ghyka, moștenitorul ultimului domnitor al Moldovei este propunerea pentru Ministerul Culturii. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis, vineri, lista completă a guvernului cu care va veni în fața Parlamentului. Lista a fost transmis partidelor politice. Tomac l-a înlocuit la Ministerul Culturii pe Adrian Papahagi cu Mihai Ghyka, moștenitorul domnitorului Grigore Ghica.

Mihai Ghyka este cunoscut pentru cariera sa în domeniul privat. Emigrat în Canada înainte de prăbuşirea regimului comunist, în 1989, el a revenit în ţară activând în mari companii-Bergenbier şi Vodafone, şi a pus bazele unei firme de consultanţă de marketing. este descendent al ultimului Domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. El a fost secretar de stat în ministerul Culturii în perioada 2015-2016, când premier era Dacian Cioloș.

La Sănătate este propus Șerban Dragosloveanu, managerul spitalului de Ortopedie din București, iar la Ministerul Finanțelor propunerea este Ionuț Simion, fostul președinte AmCham (Camera de Comerț Americană). La Ministerul Justiției e propus Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial.

Propunerea pentru Ministerul de Interne este actualul consulul al României la Madrid, Tiberiu Trifan.

La MAE a rămas propunerea Luca Niculescu, în timp ce la MApN, actualul ambasador al României la NATO Dănuț Neculăescu.

Cabinetul propus are trei vicepremieri, doi fără portofoliu, Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru, în timp ce Sorin Costreie este propus și pentru ministerul Educației.

Pentru învestirea guvernului, Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament

Lista Guvernului Tomac

Prim-ministru Eugen Tomac

Viceprim-ministru, Ministru, Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Sorin Costreie

Viceprim-ministru, fără portofoliu: Valeriu Nistor

Viceprim-ministru, fără portofoliu: Bogdan Dumitru

Ministru, Ministerul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan

Ministru, Ministerul Finanțelor: Ionuţ Simion

Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuţ Maşala

Ministru, Ministerul Justiției: Cosmin Soare-Filatov

Ministru, Ministerul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu

Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma

Ministru, Ministerul Sănătății: Ştefan Dragosloveanu

Ministru, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor

Ministru, Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu

Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru

Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceaţă

Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar

Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaş

Ministru, Ministerul Culturii: Mihai Ghyka

Ministru, Ministerul Energiei: Andrei Covatariu