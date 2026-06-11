Adrian Papahagi explică de ce l-a refuzat pe „prietenul său”, Tomac: „Nu vreau să intru în dușmănia asta dintre Bolojan și Nicușor Dan”

Adrian Papahagi acceptase anterior să fie ministrul Culturii în Guvernul Tomac. Foto: Agerpres

Adrian Papahagi a explicat joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că a refuzat propunerea premierului desemnat Eugen Tomac de a ocupa funcția de ministru al Culturii, deoarece nu era pregătit să intre în conflictul dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Profesorul universitar a spus că se aștepta ca partidele, în special PNL și USR, să susțină acest guvern tehnic pentru o perioadă limitată, dar nu este interesat să devină parte dintr-o criză politică care nu îi aparține și care nu este „din vina” sa.

Adrian Papahagi a fost unul dintre persoanele numite încă de la început de Eugen Tomac pentru a face parte din Cabinetul său. De altfel, cei doi sunt prieteni de mulți ani. Totuși, după ce a anunțat că a acceptat propunerea lui Tomac, Papahagi a declarat că s-a răzgândit și refuză funcția de ministru. În direct, la Antena 3 CNN, a explicat în profunzime ce l-a dus la această decizie.

„Nu pot să spun chiar tot ce vreau să spun, nu vreau să afectez șansele acestui guvern și îl sprijin în continuare pe Eugen Tomac. Nu eram pregătit să mă duc într-un guvern care să intre cu voturile unora și nu cu voturile altora, eu credeam că mă duc într-un guvern care să aibă un vot mai consensual și să fie mai multe voturi din zona mea de sensibilitate politică.

Nu vreau să intru în dușmănia asta dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan și să aleg eu ori cu unii ori cu alții, era o chestie de partizanat care începea să nu mai îmi placă.

Știam că va fi un meci greu, dar nu eram obligat să cad în meciul dintre Bolojan și Nicușor Dan și să fiu acuzat că sunt cu unii sau cu alții”, a declarat Adrian Papahagi.

Profesorul universitar a sugerat că în momentul în care i s-a făcut propunerea, nu exista vreo îndoială că Guvernul Tomac va fi învestit în funcție, în condițiile în care în prezent șansele unui vot favorabil în Parlament sunt din ce în ce mai mici.

„N-am primit un portofoliu, am primit o propunere. Înțelegerea mea și discuția cu domnul Tomac, cu care am o prietenie de lungă dată, un gentleman's agreement, era că mergem într-un guvern tehnic cu un mandat, nu ne facem iluzii, limitat la câteva luni, un an cel mult, într-o perioadă în care partidele parlamentare nu reușesc să creeze o majoritate.

Era un blocaj absolut, eu credeam că după o lună de discuții a președintelui cu toate aceste partide și nominalizarea unei persoane consensuale precum domnul Tomac și se va ajunge la un guvern tehnic, cu un mandat de câteva luni, că eu voi reuși să fac două-trei chestii pe zona de cultură și cu asta basta.

Din nefericire, situația a degenerat astfel încât suntem în același blocaj. Personal, eram dispus pentru un mandat tehnic, nu eram dispus să intru în lupta politică, cu atât mai puțin să ajung într-un plin conflict între doi oameni pe care îi simpatizez, Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Președintele României a încercat ceva foarte rațional. Și cred sincer, cunoscându-l destul de bine, că are în vedere două lucruri. Unul, ca România să nu ajungă într-o derivă economică și să ajungem să ne guverneze FMI și să ne impună reforme cum s-a întâmplat în Grecia, suntem la doi pași de asta, și doi, într-o situație în care ne cad drone în cap și cad pe blocuri din Galați, ca România să rămână totuși pe linia occidentală, să-și întărească apărarea și să atragă banii aceștia din SAFE, să aibă un guvern tehnic care să nu se bage în lupta dintre partide. Asta era gândire mea”, a spus Papahagi.

Profesorul universitar a adăugat că nu vrea „la ciolan” și are o reputație pe care dorește să și-o păstreze. Mai mult, Adrian Papahagi a explicat că nu vrea să „deconteze” o criză politică pe care nu el a provocat-o.

„Înțelegerea noastră nu a fost că eu cauționez un proiect politic, înțelegerea a fost că mergem să facem o treabă tehnică, într-o perioadă limitată. Un guvern e un proiect politic când ești om politic, eu nu sunt om politic, am încercat o vreme și m-am scârbit.

E foarte puțin importantă persoana mea și chiar și Ministerul Culturii în această ecuație. Ce e important e ca această țară să fie guvernată.

Eu sunt o persoană intelectuală, am un nume de apărat, nu vreau să cad în niște situații politice, care nu sunt responsabilitatea mea, nu sunt vina mea, nu am eu de ce să le gestionez. Nu sunt dispus să intru în luptele astea și vreau să îmi păstrez și libertatea de a spune ceea ce cred.

Nu stă țara în mine, nici cultura română. Eu tot ce aș fi putut face ar fi fost să presez două, trei lucruri”, a spus profesorul universitar.

Întrebat dacă a discutat cu fostul președinte Traian Băsescu înainte să ia această decizie, a negat.

„Nu, bineînțeles că nu. De altfel, Băsescu i-a și zis lui Tomac de la bun început că nu e o idee bună. A spus public. Nu vorbesc cu Băsescu. O singură dată m-a sunat când l-am criticat și a zis că 'vai, vai de ce ai zis de mine'. Nu m-a sunat nici Băsescu, nici Nicușor Dan. Am propria conștiință, raționez singur”, a spus Papahagi.

Premierul desemnat Eugen Tomac a finalizat lista miniștrilor pe care intenționează să îi propună pentru votul de învestitură în Parlament.

De asemenea, a fost finalizat și programul de guvernare. Lista Cabinetului a ajuns deja la partidele parlamentare cărora Tomac le cere votul de încerdere, urmând să fie trimis și programul de guvernare.

Totuși, premierul desemnat a dat de înțeles că unele nume propuse în Cabinet pot fi schimbate la solicitarea partidelor, în schimbul votului dat în Parlament.