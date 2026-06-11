Numărul 2 în PSD anunță că Guvernul Tomac va trece de Parlament: „Era domnului Bolojan se încheie”

Claudiu Manda, secretar general al PSD. Foto: Facebook.com/Claudiu Manda

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat joi că Guvernul Tomac va primi votul Parlamentului pentru a fi învestit. Numărul doi în PSD a anunțat astfel că „era Bolojan se încheie”, iar viitorul guvern va prioritiza măsurile propuse de social-democrați pentru relansarea economiei.

Claudiu Manda a scris, joi seara, pe Facebook, că în curând România va avea un Guvern nou. În ciuda faptului că Guvernul Tomac nu a primit garanții ferme din partea partidelor că vor vota pentru învestire în Parlament, ba dimpotrivă, PNL a anunțat că nu va vota, liderul PSD a spus că în opinia sa, Executivul propus de Eugen Tomac va trece.

„(...) Avem o veste bună: era domnului Bolojan se încheie. După părerea mea, guvernul Tomac va trece. Şi eu cred că este un lucru bun că România va avea în curând un nou guvern care va pune oamenii pe primul loc”, a spus Manda. Social-democratul a adăugat că în acest scenariu măsurile propuse de PSD pentru relansarea economică vor reprezenta „priorități” pentru viitorul Guvern.

„Sunt încrezător că măsurile propuse de PSD pentru sprijinirea categoriilor cu venituri mici și a clasei de mijloc, pentru reducerea presiunii fiscale, creșterea puterii de cumpărare și susținerea investițiilor vor reprezenta priorități ale viitorului program de guvernare.

România are nevoie de politici care să sprijine oamenii, investițiile și economia, nu de experimente care îi sărăcesc”, a scris Manda. Claudiu Manda l-a criticat dur și pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a luat măsuri care au dus România în recesiune. „Venim după o perioadă în care încăpățânarea domnului Bolojan a produs recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. România are nevoie mai mult ca oricând de decizii responsabile și de o guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor”, a scris liderul PSD pe Facebook. Premierul desemnat Eugen Tomac încearcă, pe ultima sută de metri, să găsească sprijin pentru guvernul său. Potrivit unor surse politice, Tomac a avut pe parcursul ultimele ore discuții pentru a încerca să îi convingă pe liderii USR și UDMR să susțină la vot Cabinetul. Ambele partide înclină să nu voteze, însă deciziile urmează să fie luate în forurile statutare. Prim-ministrul desemnat le-a oferit inclusiv ministere în viitorul Guvern , într-o încercare de a aduna cele 233 de voturi necesare învestirii.