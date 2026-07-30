Curtea de Apel București a suspendat șase HG-uri contestate de PSD. Alte trei cereri se judecă luni

în primul lot de dosare, magistrații au respins excepțiile ridicate de Guvern și au suspendat executarea HG nr. 509, 545, 546, 547, 569 și 571 din 2026. Foto: Hepta

Curtea de Apel București a admis, joi, suspendarea a șase hotărâri de Guvern adoptate de Executivul demis condus de Ilie Bolojan, în urma cererilor formulate de PSD. Alte trei cereri de suspendare urmează să fie judecate luni, potrivit Antena 3 CNN.

în primul lot de dosare, magistrații au respins excepțiile ridicate de Guvern și au suspendat executarea HG nr. 509, 545, 546, 547, 569 și 571 din 2026.

Suspendările au fost dispuse până când instanța de fond se va pronunța asupra acțiunilor prin care PSD cere anularea actelor. Hotărârile sunt executorii de drept, ceea ce înseamnă că cele șase HG-uri nu mai pot fi aplicate în perioada suspendării.

Soluțiile nu echivalează cu anularea definitivă a celor șase HG-uri și nici cu o constatare definitivă că Guvernul a încălcat Constituția. Pentru suspendare, instanța verifică provizoriu dacă există o îndoială serioasă asupra legalității actului și riscul producerii unei pagube iminente. Prin admiterea tuturor celor șase cereri din primul lot, Curtea de Apel București a blocat însă, cel puțin temporar, actele Guvernului Bolojan.

Este primul lot de dosare soluționate dintre cele 12 acțiuni promovate de PSD împotriva unor hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan după încetarea mandatului său.

Ce prevăd cele șase hotărâri blocate de instanță

HG nr. 545/2026 modifică anexa privind mijloacele de transport ale instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Agriculturii. Concret, actul stabilea pentru Agenția Domeniilor Statului un parc de 37 de vehicule: 33 de autoturisme destinate activităților specifice și patru autoutilitare. Guvernul a prezentat această hotărâre drept act necesar pentru îndeplinirea Jalonului 508 din PNRR.

HG nr. 546/2026 aproba plata unei cotizații de 1.000 de euro pentru menținerea interconectării României cu organizațiile internaționale de schimb de organe. Suma reprezenta cotizația de membru al Agenției Naționale de Transplant la Asociația FOEDUS – European Organ Exchange și urma să fie achitată din bugetul Ministerului Sănătății.

HG nr. 547/2026 schimba denumirea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin în Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă „Prof. univ. dr. Valeriu Tabără” Lovrin. Actul prevedea și actualizarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului.

HG nr. 509/2026 modifica reglementarea referitoare la rețeaua Natura 2000, prin instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi suprafețe și declararea acestora drept arii speciale de conservare. Hotărârea introducea două noi anexe la HG nr. 685/2022, cu siturile și măsurile de conservare aferente.

HG nr. 569/2026 stabilea procedura efectivă de acordare, suspendare, modificare și încetare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție destinat persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale sau se află în risc de instituționalizare. Beneficiul pentru locuire poate ajunge la valoarea unui salariu minim brut lunar, iar cel de tranziție la cel mult două salarii minime. Guvernul a susținut că hotărârea este legată de Jalonul 383 din PNRR.

HG nr. 571/2026 introducea proceduri de urgență pentru echipamentele electrice, electronice și radio considerate bunuri relevante într-o criză a pieței interne europene. Actul reglementa evaluarea prioritară a conformității, autorizarea temporară a unor echipamente, supravegherea pieței, etichetarea și sancțiuni de până la 50.000 de lei. Procedurile urmau să fie activate numai în cazul declarării regimului european de urgență pe piața internă.