PSD anunță a depus în instanță 12 plângeri împotriva Guvernului Bolojan și că va sesiza și Parchetul General

Social-democrații susțin că Guvernul ar fi depășit limitele administrării curente și cer oprirea publicării actelor contestate. Colaj foto: Agerpres

PSD anunță că va contesta în instanță mai multe hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan, pe care le consideră neconstituționale și adoptate cu depășirea atribuțiilor unui Executiv demis. De asemenea, PSD anunță că va sesiza Parchetul General pentru verificarea eventualelor consecințe penale. 12 plângeri prealabile au fost depuse.

Social-democrații susțin că Guvernul ar fi depășit limitele administrării curente și cer oprirea publicării actelor contestate și reintroducerea lor pe circuitul legislativ.

"PSD a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor.

De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile", precizează PSD într-un comunicat de presă.

PSD lansează acuzații grave la adresa Guvernului Bolojan

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a sfidat Constituția, pentru că a inițiat hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung, "ceea ce îi era total și irevocabil nepermis".

"Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice! Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent — documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale.

Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent!

Astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026 și alte opt adoptate în același spirit de sfidare constituțională, toate marcate de același tipar: depășirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative și exercitarea unor atribuții ministeriale expirate".

Marți, PSD va sesiza Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate. De asemenea, PSD anunță că va sesiza Parchetul General, pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor lor legale, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise.

"Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale!

România are nevoie de un Guvern care respectă Constituția — nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa. PSD va folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a restabili ordinea constituțională și a trage la răspundere pe cei care au ales să o sfideze. Guvernul demis a ales să sfideze Constituția. PSD a ales să o apere!".